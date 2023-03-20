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Haberler Eğitim Haberleri Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK Baş Başa Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:40 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:40

Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK Baş Başa Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Başbaşa nasıl yazılır, Türkçe yazım kurallarında ele alınan bir konudur. Türkçede birçok kelimenin yazımı karıştırılmaktadır. Bunlardan biri de başbaşa sözcüğüdür. TDK başbaşa doğru yazılışı, ayrı yazılan birleşik kelimeler grubunda yer almaktadır. Birleşik mi ayrı mı olduğu Türk Dil Kurumu’na göre ele alınırken ayrı yazılan birleşik sözcükler kapsamında ele alındığı için bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bunun için ikilemeler nasıl yazılır buna bakmalıyız.

Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK Baş Başa Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Başbaşa nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayrı yazılan birleşik kelimeler kategorisinde yer almaktadır. TDK baş başa doğru yazılışı, ikilemlerin nasıl yazıldığı konusu bağlamında ele alınmaktadır. Türkçede ikilemler her zaman ayrı yazılmaktadır. Bu durumda ikilemlerin birleşik yazımı yanlış kabul edilmektedir. Bu durumda baş başa birleşik mi ayrı mı yazıldığına baktığımızda ikilemelerin yazımına bağlı olarak baş başa sözcüğü daima ayrı yazılmaktadır.

Başbaşa Nasıl Yazılır?

Türkçe ayrı ya da birleşik yazılan sözcüklerin kurallarına baktığımızda, ikilemelerin daima ayrı yazıldığı kuralıyla karşılaşırız. Türkçede ikilemler daima ayrı yazılmaktadır. Bu kurala bağlı olarak da baş başa sözcüğü daima ayrı yazılmaktadır.

TDK Baş Başa Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türk Dil Kurumu'na göre ikileme sözcükler daima ayrı yazılır. İkilemeler arasında yer alan başbaşa sözcüğü de bu kurala bağlı olarak daima ayrı yazılmaktadır.

Türk Dil Kurumu'u sözlüğünde kuralın orijinal açıklamasında ikilemelerin yazımına dair en genel açıklama: İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe.

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Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK Baş Başa Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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