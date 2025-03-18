Başıboş Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Başı Boş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Kelime anlamı, bir şeye veya kimseye bağlı olmayan olarak kullanılan başıboş sözcüğü sıklıkla tercih edilen kelimeler arasında yer alırken yazımı pek çok insanın kafasını karıştırmaktadır. Deyimlerde de yer alan bu kelimenin cümle içerisindeki kullanımının nasıl olduğu ile ilgili bilgiyi öğrendikten sonra doğru yazılışını rahatlıkla yazabilir ve deyimleri de doğru olarak kullanabilirsiniz.

Başıboş Nasıl Yazılır?

Konuşurken kelimenin ayrı mı bitişik mi yazılacağı fark edilmese de iş yazıya geldiğinde buna dikkat edilmelidir. Başıboş sözcüğünü bazı kişiler "başı boş" bazı kişiler ise "başıboş" biçiminde yazmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "başıboş" şeklinde olmalıdır. "Başı boş" şeklindeki yazılış hatalı kullanım olacaktır.

Başıboş Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı