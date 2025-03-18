Başıboş Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Başı Boş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?
Konuşurken akıcı olabildiğimiz halde sözcükleri yazıya dökerken duraksama yaşanması oldukça yaygın bir durumdur. Bu durum, genellikle o kelimenin yazımı hakkında emin olunmadığı için gerçekleşmektedir. Bunu daha akıcı bir hale getirmek için kullanılan kelimenin yazımının doğru olup olmadığını bilmek gerekir. Kelimenin doğru yazımı için Türk Dil Kurumunun sitesi, bilmeyen kişiler için yardımcı olmaktadır. O halde başıboş nasıl yazılır, TDK’ye göre başı boş ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevabı yazımızın devamında.
Kelime anlamı, bir şeye veya kimseye bağlı olmayan olarak kullanılan başıboş sözcüğü sıklıkla tercih edilen kelimeler arasında yer alırken yazımı pek çok insanın kafasını karıştırmaktadır. Deyimlerde de yer alan bu kelimenin cümle içerisindeki kullanımının nasıl olduğu ile ilgili bilgiyi öğrendikten sonra doğru yazılışını rahatlıkla yazabilir ve deyimleri de doğru olarak kullanabilirsiniz.
Başıboş Nasıl Yazılır?
Konuşurken kelimenin ayrı mı bitişik mi yazılacağı fark edilmese de iş yazıya geldiğinde buna dikkat edilmelidir. Başıboş sözcüğünü bazı kişiler "başı boş" bazı kişiler ise "başıboş" biçiminde yazmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "başıboş" şeklinde olmalıdır. "Başı boş" şeklindeki yazılış hatalı kullanım olacaktır.
Başıboş Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı
- O adam başıboş yaşamaya alışmıştı.
- Sokaktaki başıboş köpekler, herkesi korkutuyordu.
- Evdeki herkes çalıştığı için okuldan sonra başıboş kalıyor.
- Üç yaşındaki çocuk evde başıboş bırakılır mı?