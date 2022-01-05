Basınç Nedir? Basınç Ne İle Ölçülür?

Basınç, hangi formda olursa olsun, maddelerin bulundukları yüzeye uyguladıkları kuvvete verilen addır. Basıncın katı, sıvı ve gaz maddelerdeki biçimi birbirinden farklı olsa da, tüm maddeler mutlaka temas ettikleri yüzeylere bir basınç uygularlar. Uluslararası birimler sisteminde basıncın temel birimi Pascal'dır (Pa). Basıncın birimi Pascal, sembolü ise "P" şeklinde ifade edilir. Kuvvetin birimi en küçük ölçek bazında "dyn" olarak ifade edilir. Yüzey alanı ise bilimsel hesaplamalarda santimetrekare (cm2) olarak kabul edilir. Kuvvet ve yüzey alanı birimlerinin birbirine olan oranı basıncın birimini meydana getirir. Her ne kadar kuvvetin en küçük birimi dyn, yüzey alanının en küçük birimi ise cm2 olarak ifade edilse de, daha büyük ölçü birimleri söz konusu olduğunda da bu ikisi arasındaki oranlama basınç değerini verecektir. Bu durumda basınç formülünü şu şekilde ifade etmek mümkündür:

Pascal (Pa)= Newton (N) / metrekare (m2)

Basınç Ne İle Ölçülür?

Basıncın ölçmeye yarayan aletler, iki türden oluşur. Bunlardan birine manometre, diğerine ise barometre adı verilir. Manometre adı verilen alet ile gaz ya da sıvı formundaki maddelerin basıncı ölçülür. Barometre ise hava basıncını ölçmeye yarayan alettir.

Barometre:

Hava basıncını ölçmeye yarayan alettir, yani atmosfer basıncını ölçmek için de bu cihaz kullanılır. Barometrelerin, havalı ya da cıvalı olmak üzere yaygın şekilde kullanılan iki temel türü vardır.

Cıvalı barometre : İlk olarak 1643 yılında Evangelista Torricelli tarafından icat edilmiştir. İçi cıva ile dolu dikey bir boru şeklindedir. Borunun üst kısmı kapalı, alt kısmı ise açıktır, cıva dolu bir kaba daldırılmış durumdadır. Atmosferin bu kap içindeki cıva yüzeyine yaptığı basınca göre, borunun içinde bulunan cıvanın düzeyi yükselir ya da alçalır. Cıva sütununun yüksekliği, barometre basıncını gösterir.

: İlk olarak 1643 yılında Evangelista Torricelli tarafından icat edilmiştir. İçi cıva ile dolu dikey bir boru şeklindedir. Borunun üst kısmı kapalı, alt kısmı ise açıktır, cıva dolu bir kaba daldırılmış durumdadır. Atmosferin bu kap içindeki cıva yüzeyine yaptığı basınca göre, borunun içinde bulunan cıvanın düzeyi yükselir ya da alçalır. Cıva sütununun yüksekliği, barometre basıncını gösterir. Aneroid (havalı) barometre: Aneroid barometre olarak da adlandırılan havalı barometreler, atmosfer basıncına bağlı olarak daralan ve genişleyen, daralma-genişleme miktarını da rakamlı bir düzenek vasıtası ile ölç ek üzerinde işaret eden metal bir kutu şeklindedir.

Manometre:

Gaz ya da sıvı akışkan maddelerin basıncını ölçmek için kullanılan aletlere denir. U şeklinde bir borudan oluşur. Borunun içinde bulunan sıvı, akışkan tarafından uygulanan basınca bağlı olarak düzey değiştirir. Böylece sıvı formundaki maddenin basıncı elde edilir.