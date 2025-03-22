Basınçölçer Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Basınç Ölçer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçenin tarihsel gelişimini incelemek amacıyla Derleme Sözlüğü ve Tarama Sözlüğü gibi eserler hazırlanmıştır. Bu sözlüklerde halk arasında kullanılan kelimeler, eski metinlerde geçen ifadeler ve unutulmaya yüz tutmuş kelimeler kayıt altına alınmaktadır. TDK, günümüzde dilin doğru kullanılması için çalışmalarına devam etmektedir. Bazı kararları zaman zaman tartışmalara neden olmaktadır. Basınçölçer nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi konular sadece Türkiye Türkçesi ile ilgilenmez.

Basınçölçer Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK), bileşik kelimelerin yazımı konusunda bazı kurallar belirlemiştir. Basınçölçer kelimesi, TDK'ye göre bitişik yazılır.

Doğru yazımı: basınçölçer

Yanlış yazımı: basınç ölçer, basınç-ölçer

TDK'ye Göre Basınç Ölçer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bileşik kelimelerin yazımı konusunda bazı temel kurallar bulunmaktadır. Basınçölçer kelimesi de bu kurallar çerçevesinde değerlendirilir.

TDK'nin çevrim içi sözlük ve yazım kılavuzu incelendiğinde, basınçölçer kelimesinin tek kelime olarak, bitişik yazılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Ölçü aletlerinin adları genellikle bitişik yazılır. Basınçölçer kelimesi de bu kurala dâhildir.