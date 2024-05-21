Basit Eş Anlamlısı Nedir? Basit Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler sayesinde, Türkçe dilinin ne kadar zengin ve çeşitli olduğu anlaşılmaktadır. Basit kelimesinin eş anlamı olan sözcük sayesinde, anlatılmak istenen olgu, biçim değiştirmeden anlaşılmaktadır. Basit kelimesinin eş anlamlısı sözcüğün cümle içinde kullanımı ise günlük hayatta dahi sıklıkla dile getirilmekte veya yazı diline aktarılmaktadır.

Basit Eş Anlamlısı Nedir?

Bir dilin gelişmişlik düzeyinin üst segmentte olduğunu ifade eden eş anlamlı kelimeler, çeşitlilik unsuru olarak kullanılabilir. Basit kelimesinin de eş anlamı olan sözcük bulunmaktadır. Basit kelimesinin eş anlamlısı; ''kolay'' kelimesidir.

Basit Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Basit kelimesinin en yaygın kabul edilen ve kullanılan eş anlamlısı; kolay sözcüğüdür. Bunun da yanı sıra, yalın ve sıradan kelimeleri de, basit sözcüğünün eş anlamlıları olarak kabul edilmektedir.

Basit Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Basit kelimesinin eş anlamlısı olan kolay sözcüğünün cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilebilir;

-Sınav çok kolaydı, umarım beklediğim notu alırım!

-Bu çok kolay bir iş usta, sen hiç merak etme, ben hallederim.