Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı anlamlarına gelen işlere basit denilmektedir. Genellikle öğrenciler kolay buldukları sorularda "Bu çok basitmiş." Şeklinde ifade kullanmaktadırlar. Basit kelimesinin tüm anlamlarını inceleyip zıt anlamlısına bakalım.

BASİT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Basit kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki kolay şeklinde yer almaktadır. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan anlamı taşır. Örnek bir cümle verelim:

"(Derin hislerden uzak, basit zevklere düşkün, bütün manasıyla alafranga bir adamdı.)"

Süssüz, gösterişsiz anlamı taşımaktadır. Bunun yanında bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz şeklinde de tabir edilir.

BASİT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre basit kelimesinin anlamına baktık. Bu anlamlara göre basit kelimesinin zıt anlamlısı "zor" kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Bu oyun bana göre çok basitti.

Zor yolu seçen neden hep sen oluyorsun…

BASİT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Basit kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Basit kelimesi genellikle bir işin kolaylığını ifade eder. Buna göre basit kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: