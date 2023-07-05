Başkalaşım Kayaçlar Nelerdir? Başkalaşım Kayaçları Nasıl Oluşur, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Başkalaşım kayaçlar nelerdir hakkında ifade etmemiz gereken bilimsel kavramlar vardır. Kimyasal ve fiziksel etkiler, bilimsel havuzu dahil edilecek kavramlardır. Bu kayaçların özellikleri birtakım anlatım dizilimini ortaya çıkarır. Lavlar, kimyasal etkiler gibi kavramların bir arada kullanıldığı bir anlatım dizilimi söz konusudur. Başkalaşım kayaçlara örnekler ile lavlar ile oluşan kayaçların son hallerine tanıklık ederiz. Başkalaşım kayaçlar nerelerde görülür ise bölgeyi ve bölgenin hangi yapıda olduğunu gösterir.

Başkalaşım Kayaçlar Nelerdir?

Kayaçlar genel olarak dış etkenler sonucu ortaya çıkan maddelerdir. Elinizde bir madde olduğunu varsayalım. Bu madde zamanla bazı etkilere, kuvvetler ile karşılaşır. Burada bu maddenin başkalaşım geçirdiğini söyleyebiliriz. Başkalaşım kayaçlar lavlardan meydana gelen kayaçlardır. Aynı zamanda kendisinin magmatik ve tortul kayaçlardan da oluştuğunu ifade edebiliriz. Belirtilen bu kayaçlar sıcaklık ve basınç etkisi ile başkalaşıma uğrar ve ortaya başkalaşım kayaçlar çıkar.

Başkalaşım Kayaçları Nasıl Oluşur?

Başkalaşım kayaçların oluşumu için ilk önce magmatik, tortul kayaçlara ya da lavlara ihtiyacımız vardır. Bahsedilen üç madenin de kimyasal ya da fiziksel etkilere maruz kalması gerekmektedir. Yaşanan bu başkalaşım durumu yıllar almaktadır. Sonunda da ortaya başkalaşım kayaçları çıkmaktadır.

Başkalaşım Kayaçların Özellikleri Nelerdir?

Başkalaşım kayaçların en belirgin özellikleri tanımında yer alan ifadelerdir. Başkalaşım kayaçlar kimyasal ya da fiziksel etkilere maruz kalırlar. Buradaki etkiler yüksek sıcak ve yüksek basınçtır. Dolayısıyla başkalaşım kayaçların özelliklerinden biri budur.

Başkalaşım kayaçların diğer bir özelliği başkalaşım geçiren kayaçların hangileri olduğudur. Bu kayaçlar magmatik ve tortul kayaçlardır.

Başkalaşım kayaçların var olması için uzun yıllar gerekir. Bu yıllar içerisinde fiziksel değişikliklere uğrar. Dolayısıyla rengi ve şekli bu yıllar içerisinde değişir ve yeni kayaç türüne yani başkalaşım kayaç türüne dönüşür.

Başkalaşım Kayaçlara Örnekler

Başkalaşım kayaçlara örnek verirken günlük yaşantımız adını duyduğumuz ve kullandığımız malzemelerden birkaçını da ifade etmiş oluruz. Başkalaşım kayaçlara örnek verirken hangi kayaç türünden başkalaşım kayaç türüne dönüştüğü de açıklanacaktır.

Kalker olarak adlandırılan kireç taşı yüksek basınç ve yüksek sıcaklık sonucu renk ve şekil değiştirir. Bunun sonucunda ortaya mermer çıkar.

Granitin yüksek basınç ve yüksek sıcaklık sonucu renk ve şekil değiştirir. Bunun sonucunda ortaya gnays çıkar.

Kömür yüksek basınç ve yüksek sıcaklık sonucu renk ve şekil değiştirir. Bunun sonucunda ortaya elmas çıkar.

Killer yüksek basınç ve yüksek sıcaklık sonucu renk ve şekil değiştirir. Bunun sonucunda ortaya yaprak taşları çıkar.