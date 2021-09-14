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Giriş Tarihi: 14.9.2021 22:13 Son Güncelleme: 14.9.2021 22:33

Başkan Erdoğan duyurdu: Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık'ta

Başkan Erdoğan duyurdu: Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık’ta

Başkan Erdoğan: Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan duyurdu: Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık'ta
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