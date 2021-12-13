Baskül ne ölçer? Baskül nedir, ne işe yarar?

Baskül, katı maddelerin ağırlığını ölçmede kullanılan, oldukça bilinen bir alettir. Evimizdeki mutfaklarda bakliyat ölçümünden iş yerlerinde hammadde ölçümüne kadar oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kullanım alanı bu kadar geniş ve farklı olduğu için birçok farklı çeşit baskül bulunmaktadır.

Baskül Nedir?

Baskül, ağırlık ölçümünde kullanılan ve günümüzde hayatın her alanında kullanılmakta olan bir alettir. Baskül, üzerinde duran bir cismin yerçekimi nedeniyle aşağı doğru verdiği kuvvetini ölçen alettir. Baskül ve terazi birbirine en çok karıştırılan iki farklı alettir. Baskül maddenin ağırlığını ölçerken terazi kütlesini ölçmektedir.

Baskül Ne Ölçer?

Basküller, insanların, diğer canlıların ya da cansız cisimlerin, yer çekimiyle aşağı doğru uyguladıkları kuvveti ölçer ve bu da ağırlığı bulmamıza yardımcı olur.

Baskül Ne İşe Yarar?

Basküller oldukça farklı ve geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bu yüzden birçok farklı baskül çeşidi bulunmaktadır: