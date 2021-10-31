Başlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Başlamak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Başlamak kelimesinin görevlerini incelediğimizde çoğunlukla karşımıza fiil çıkmaktadır. Bazı cümlelerde başlamak kalıbı isim fiil olarak da kullanılabilir. Buradan da anlaşılacağı gibi başlamak kelimesi fiilimsi görevinde de kullanılmaktadır. Ayrıca kelimenin anlam kapasitesini incelediğimizde karşımıza çok geniş olmasa da geniş sayılabilecek bir anlam kapasitesi çıkmaktadır.

BAŞLAMAK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Başlamak fiilinin anlam dağarcığını inceleyeceğiz. İlk olarak başlamak kelimesi pek çok olay için kullanılabileceği için anlam dağarcığı geniş bir şekilde oluşmuştur. Bunun yanında başlamak fiilinin argo gibi kullanımları da bulunmaktadır. Ayrıca kelimenin anlam ilişkileri de oldukça kuvvetlidir. Tüm bu anlam özellikleri başlamak kelimesinin anlam dağarcığının oluşmasında rol almıştır. Başlamak kelimesinin anlamları ise aşağıdaki gibidir:

Bir işe, bir eyleme, bir devinime girişmek, ilk adımları atmak.

[nsz] Devinir, işler, çalışır, yürür, görünür vb. duruma girmek.

İlişki doğmak, ilişki kurulmak.

Ortaya çıkmak, oluşmak, olmak, gerçekleşmek.

Etkisini göstermek, duyumsatmak.

Hoş olmayan bir davranışa koyulmak, sövgüye girişmek.(argo)

BAŞLAMAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre başlamak kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Başlamak kelimesinin bu anlamların dışında belirli anlam ilişkileri bulunmaktadır. Başlamak kelimesi için bu ilişkilerden en önemlisi ise zıt anlamdır. Bunun sebebi ise bu kelimenin zıt anlamlıları günümüzde başlamak kadar sık kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre başlamak kelimesinin zıt anlamlıları 'bitirmek, bitmek, nihayetlendirmek, sonuçlandırmak' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz: