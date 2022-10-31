Başöğretmen Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Başöğretmen Nasıl Hecelenir?

Birleşik kelimelerin yazımı birçok kez bizleri şüpheye düşürmüştür. Dolayısıyla yazımını doğru bilmediğimiz kelimeleri doğru da heceleyemeyiz. Özellikle dilimizdeki birleşik kelimelerin yazımında ve hecelenme şeklinde sorun yaşayabiliriz. Onlardan biri de başöğretmen kelimesi hecelerine nasıl ayrılır sorusudur. Başöğretmen hecelerine nasıl ayrılır sizlere yazımızda derledik.

BAŞÖĞRETMEN HECELERİNE NASIL AYRILIR?

Yazım kurallarına göre başöğretmen nasıl hecelenir sorusu merak edilen sorular arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü başöğretmen kelimesi birleşik bir kelimedir. Birleşik kelimelerin yazımında çoğu insan birçok yanlış yazım kullanmaktadır. Kelimeyi yanlış yazmak hecelemesinde de sıkıntılar doğurmaktadır. TDK'ye göre başöğretmen kelimesinin doğru kullanımı "başöğretmen" şeklinde birleşik olarak yazılır. Başöğretmen nasıl hecelenir sorusunun cevabı ise "ba-şöğ-ret-men" şeklinde hecelemesi doğru kullanımdır. Peki TDK'ye göre başöğretmen kelimesi doğru bir şekilde hecelerine nasıl ayrılır bir sonraki başlıkta açıklamaları ve sebepleriyle birlikte daha ayrıntılı inceleyelim.

TDK KURALLARINA GÖRE BAŞÖĞRETMEN NASIL HECELENİR?

TDK'ye göre başöğretmenin birleşik yazıldığını öğrendik. Yani "baş öğretmen" şeklindeki yazım yanlış bir kullanımdır. "Başöğretmen" şeklinde yazımı ise doğru bir kullanımdır. Peki başöğretmen TDK'ye göre nasıl hecelenir? Bu kelimenin hecelere ayrılması ise TDK kurallarına göre "ba-şöğ-ret-men" şeklinde olmalıdır.

Peki neden başöğretmen kelimesini bu şekilde heceleriz? Başöğretmen doğru hecelemesine baktığımızda "baş" ve "öğretmen" kelimesinin birleşip oluşturduğu bu yeni kelime üzerinden yapıldığını görüyoruz. Birleşik kelimenin her kelimesini kendi içinde hecelere ayrırsak bu yeni oluşturdukları anlama göre yanlış olur. Türk Dil Kurumu kurallarına ve dilin yapısına göre de yanlış olur. Çünkü oluşan yeni anlam ifade eden kelimenin hecelemesini yapmamız gerekir. Bu da bütünüyle yeni bir anlam ifade eden "başöğretmen" kelimesine göre yapılması gerekmektedir. Başöğretmen TDK'ye göre nasıl hecelenir sorusunu incelerken de bu kurala uymamız gerekir. TDK kendi sitesinde birleşik kelimelerin hecelenmesi konusunda şu ifadelere yer verir: "İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men". Yani başöğretmen hecelere nasıl ayrılır baktığımızda doğru kullanımı şu şekildedir: "baş-öğ-ret-men"

Birleşik kelimelerde iki kelime ayrı ayrı anlam ifade etse bile, oluşturdukları yeni kelimeye göre hecelere ayrılır. Başöğretmen nasıl hecelenir incelediğimizde birleşik kelime kurallarına göre hecelememiz gerekir. Birleşik kelimeyi oluşturan her bir kelimeyi ayrı ayrı hecelemeyiz. İnternette sık sık araştırılan başöğretmen nasıl hecelere ayrılır sorusunun cevabı şu şekilde olmalıdır: ba-şöğ-ret-men.

Çoğu zaman birçok insan birleşik kelimenin her bir kelimesini kendi içinde ayırır ve yanlış kullanır. Başöğretmen kelimesinin doğru hecelemesini öğrenmek için TDK'ye bakmamız ve Türk Dil Kurumu'nun koyduğu kurallara göre yazmamız gerekmektedir. Başöğretmen kelimesi için yanlış hecelemesine örnek olarak genellikle kelimeyi oluşturan "baş" ve "öğretmen" kelimesini tek tek hecelere ayırmaktır, yani "baş-öğ-ret-men" şeklinde bir heceleme yanlış kullanımdır.

Türk Dil Kurumu birleşik kelime yazımlarını incelediğimizde dilin yapısına uygun kurallar gereği başöğretmen kelimesinin doğru yazımı ve hecelerine nasıl ayrıldığı sorusuna aldığımız cevap ; birleşik şekilde yazıldığı yani "başöğretmen" ve TDK yazım kurallarına göre başöğretmen hecelere ayırma ise "ba-şöğ-ret-men" şeklinde hecelere ayrıldığıdır.