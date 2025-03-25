Başöğretmen Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Baş Öğretmen Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Eğitimin ve toplumsal saygınlığın simgesi hâline gelen bazı kelimeler, sadece bir mesleği değil, bir değer yargısını da taşır. Halk arasında yaygın kullanımıyla karıştırılan unvanlar, yazılı metinlerde dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu sözcüklerden biri de, öğretmenlik mesleğinin sembolik ifadesi hâline gelmiş bir unvandır. Başöğretmen nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu tarz unvanların dilin resmi yüzünü temsil eden önemli kelimeler olduğunu söyleyebiliriz.

Başöğretmen Nasıl Yazılır?

"Başöğretmen" kelimesi, ilkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür veya başmuallim anlamına gelir. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'e verilen unvanlardan biridir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "başöğretmen" kelimesinin doğru yazılışı bitişik şekildedir. Yani "baş öğretmen" şeklinde ayrı yazılması yanlıştır.

TDK'ye Göre Baş Öğretmen Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "başöğretmen" şeklindedir. Yani bitişik yazılır. "Baş" ve "öğretmen" kelimelerinin anlam yönünden kaynaşması ve yeni bir kavram oluşturması nedeniyle birleşik yazım tercih edilir. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlüğü'nde bu ifade bitişik olarak yer almakta, "baş öğretmen" biçimindeki kullanım ise yazım yanlışı olarak değerlendirilmektedir.