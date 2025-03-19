Başrol Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Baş Rol Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Sanat dünyasında, belirli terimler zaman içinde yaygınlaşarak günlük konuşma dilinde de kendine yer edinir. Bu terimler, zaman zaman farklı şekillerde telaffuz edilse de yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanılmaları önemlidir. Özellikle sahne sanatları ve sinema terminolojisinde kullanılan bazı kelimeler, farklı dillerden geçmiş olsalar da zaman içinde Türkçeye yerleşmiştir. Başrol nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular dil bilgisi kurallarının daha net öğrenilmesini sağlar.

Başrol Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "başrol" kelimesi birleşik yazılmalıdır. "Baş rol" şeklindeki ayrı yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin birleşik yazılmasının temel sebebi, anlam kaynaşması yaşayarak tek bir kavram haline gelmiş olmasıdır. "Baş" kelimesi, bir şeyin öncüsü, en önemli kısmı anlamına gelirken, "rol" kelimesi ise bir oyuncunun sahnede veya perdede canlandırdığı karakteri ifade eder. Bu iki kelime birleşerek, bir eserin en önemli rolü anlamında özel bir terim oluşturmuştur.

TDK'ye Göre Baş Rol Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Başrol" kelimesi doğru yazılışıdır. "Baş rol" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.