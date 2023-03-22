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Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:35 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:35

Başucu Nasıl Yazılır? TDK Baş Ucu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Başucu nasıl yazılır konusu son zamanlarda birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Türkçemizde çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bazıları ayrı yazılırken bazıları ise birleşik şekilde yazılmaktadır. Başucu kelimesi de yazım konusunda en sık karıştırılan sözcüklerden biridir. Peki, başucu nasıl yazılır? TDK baş ucu doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

Başucu Nasıl Yazılır? TDK Baş Ucu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Başucu kelimesi yazılışında yanlışlık yapılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuşurken yapılan yazım hataları fark edilmemektedir. Ancak yazarken yapılan yazım hataları çok önemlidir. Bu yüzden sözcüklerin doğru yazılışının bilinmesi gerekmektedir. Bu yazımızda sizler için başucu nasıl yazılır, TDK baş ucu doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Başucu Nasıl Yazılır?

Türkçemizde bulunan kelimelerin yazılış biçimlerinin doğru bir şekilde öğrenilmesi son derece önemli bir konudur. Özellikle yazılı iletişimlerde bazı kelimelerin yanlış yazılması mana açısından değişime sebep olabilmektedir. Bu yüzden sözcüklerin doğru yazılışının mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Başucu sözcüğü de yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre başucu kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Başucu – doğru kullanım
  • Baş ucu – yanlış kullanım

TDK Baş Ucu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK'ya göre başucu kelimesinin birleşik bir şekilde yazılması gerekmektedir. Bu kelimesinin baş ucu şeklinde ayrı yazımı yanlıştır. Bu sözcük ayrı yazıldığında ortaya iki farklı kelime çıkmaktadır. Bu yüzden bu sözcüğün doğru yazılış şekli birleşik yani "başucu" şeklindedir. Başucu sözcüğünün doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse:

  • Eve gelince kıyafetlerini çıkarıp yatağın başucuna koydu.
  • Her gece yatmadan önce başucumdaki ışığı muhakkak kapatırım.

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Başucu Nasıl Yazılır? TDK Baş Ucu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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