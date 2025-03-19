Başyapıt Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Baş Yapıt Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük hayatımızda çok sayıda kelime ile karşılaşmakta ve kullanmaktayız. Bu durum, kullandığımız kelimelerden bazılarını merak etmemize ve araştırmamıza yol açmaktadır. Sözcüklerin doğru kullanımı, anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak o dili daha etkili ve doğru bir şekilde kullanmamıza katkı sağlar. Gün içerisinde kullanılan "başyapıt" sözcüğü de merak edilen sözcükler arasındadır. Öyleyse sizi daha fazla bekletmeden kelimenin doğru kullanımına ve detaylarına geçelim.

Başyapıt Nasıl Yazılır?

"Başyapıt" sözcüğü, baş ve yapıt kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş bir sıfat tamlamasıdır. Türk Dil Kurumunun yazım kurallarına göre, her iki kelimenin de asıl anlamını koruduğu halde, yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimeler bulunmaktadır. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları da bu kurala örnektir. O halde "başyapıt" kelimesi bu kurala göre bitişik yazılmalıdır. TDK'ye göre "şaheser" anlamına gelen bu sözcüğün bitişik olarak yazılması doğru bir kullanım olacaktır.

Başyapıt Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı