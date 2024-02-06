Bataklık Bulmaca Cevabı - Bulmacada Bataklık Ne Demek?

Bol yağış alan ve buna karşın, suyun tahliye edilmesinin zor olduğu bölgelerde bataklıklar meydana gelir. Drenajın zor gerçekleştiği nehir ve göl kenarları gibi sulak alanlarda rastlanması kuvvetle muhtemeldir. Nem oranının yüksek, yağışın bol ve yer altı sularının yaygın olduğu tropikal iklimlerde bataklığa oldukça sık rastlanır. Coğrafi terimlerden biri olan bataklık bulmaca cevabı nedir ya da bulmacada bataklık ne demek bilmekte fayda vardır.

Bataklık Bulmaca Cevabı Nedir?

Kare, çengel, sarmal veya mozaik bulmaca fark etmeksizin hepsi, sözel ve bilişsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Kelime dağarcığını zenginleştirmeye ek olarak, kolay odaklanma, mantıklı düşünme ve güçlü bir hafıza için de faydalıdır. Tüm bunların haricinde, oldukça eğlenceli bir aktivite olduğundan dolayı can sıkıntısına ve strese karşı etkilidir. Kişiler, yeteneklerine göre zorluk seviyesi farklı olan bulmacalardan herhangi birini tercih edebilir. Bulmaca çözmeyi kolaylaştıran en önemli etken ise çok sayıda kelime öğrenmektir. Ne kadar çok sözcük bilinirse bulmaca da o kadar keyif verici bir hal alır. Bataklık, yer altı sularının yüzeye çıkarak birikmesi sonucu oluşan göllenmelerdir. Çevrelerine göre daha alçakta bulunan bataklıklar, çanağı anımsatan bir şekle sahiptirler. Bataklık ifadesinin eş anlamlıları ise aşağıdaki şekildedir:

Aynaz

Azmak

Bara

Becenelik

Bıngıldak

Coc

Corma

Çipil

Çökek

Merzaga

Mırık

Vahalgah

Vuhul

Bataklık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçe kökenli bir sözcük olan "bataklık" ifadesi, "bat" kökünden türetilerek ortaya çıkmıştır. Çamurlu veya sulak arazilerde oluşan birikintileri tanımlamak için kullanılan bataklık sözcüğü, geçmişten günümüze Türkçe'nin geçirmiş olduğu evrimler sonucu ortaya çıkmıştır. Gerçek anlamı dışında mecazi anlamda da kullanılan bu ifade, içinden çıkmanın oldukça zor olduğu sıkıntılı bir durumu ifade etmek için de kullanılır. Çetrefilli durumları metaforik olarak betimlemeye de yardımcı olan bir ifadedir.