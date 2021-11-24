Türkçede kullanılan kelimelerin hemen hemen hepsinin en az bir eş anlamlısı bulunur. Kişiler bu eş anlamlı kelimeleri merak eder ve araştırır. Bunun nedeni, eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile daha etkili ve anlamlı cümle kurmak istemeleridir. Bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan batı kelimesinin de kökeni, anlamı ve eş anlamlıları kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İşte, Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen her şey.
Batı kelimesinin anlamı
Batı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı tanımı bulunmaktadır. Pusulanın ana dört yönlerinden biri olan batı kelimesi aynı zamanda güneşin battığı yönde olan bölge olarak da tanımlanır. Batı kelimesinin kökeni de merak edilen konulardan biridir. Etimolojik olarak batı kelimesi ele alındığında bu kelimenin kökeninin Türkçe olduğu ifade edilmektedir.
Batı kelimesinin eş anlamlısı
Pusulanın ana dört yönlerinden biri olan batı kelimesi aynı zamanda güneşin battığı yönde olan bölge olarak tanımlanan batı kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelime garp kelimesidir. Garp kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük cümle içerisinde çok sık kullanılmamaktadır. Ancak cümle içerisinde kullanıldığı takdirde batı kelime yerine aynı anlamı vereceği için cümle içerisinde yanlış bir anlaşılmaya yol açmayacaktır.
Batı kelimesinin cümle içinde örnek kullanım
Türk Dil Kurumu'nda güneşin battığı yönde olan bölge olarak tanımlanan batı kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler:
Batı kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım
Batı kelimesinin eş anlamı olan, Arapça kökenli garp kelimesi ile kurulabilecek cümleler: