Türkçede kullanılan kelimelerin hemen hemen hepsinin en az bir eş anlamlısı bulunur. Kişiler bu eş anlamlı kelimeleri merak eder ve araştırır. Bunun nedeni, eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile daha etkili ve anlamlı cümle kurmak istemeleridir. Bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan batı kelimesinin de kökeni, anlamı ve eş anlamlıları kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İşte, Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen her şey.

Batı kelimesinin anlamı

Batı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı tanımı bulunmaktadır. Pusulanın ana dört yönlerinden biri olan batı kelimesi aynı zamanda güneşin battığı yönde olan bölge olarak da tanımlanır. Batı kelimesinin kökeni de merak edilen konulardan biridir. Etimolojik olarak batı kelimesi ele alındığında bu kelimenin kökeninin Türkçe olduğu ifade edilmektedir.

Batı kelimesinin eş anlamlısı

Pusulanın ana dört yönlerinden biri olan batı kelimesi aynı zamanda güneşin battığı yönde olan bölge olarak tanımlanan batı kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelime garp kelimesidir. Garp kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük cümle içerisinde çok sık kullanılmamaktadır. Ancak cümle içerisinde kullanıldığı takdirde batı kelime yerine aynı anlamı vereceği için cümle içerisinde yanlış bir anlaşılmaya yol açmayacaktır.

Batı kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu'nda güneşin battığı yönde olan bölge olarak tanımlanan batı kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler:

Güneş doğudan doğup batıdan batar.

Navigasyonun batı yönünde ilerleme komutuna uymadığı için yanlış yöne girdi.

Batının bilim ve sanat çalışmalarını ülkeye taşıyarak, gelişimlerini hızlandırdı.

Batı kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Batı kelimesinin eş anlamı olan, Arapça kökenli garp kelimesi ile kurulabilecek cümleler: