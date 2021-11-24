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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:14

Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı

Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede cümle içerisinde batı kelimesini ilk kez işitenler olabilir. Bu kişiler bu kelimenin anlamını merak ettikleri için internet üzerinden ya da sözlükler aracılığı ile meraklarını gidermek isterler. Bu kelimelerden biri olan batı kelimesi de kişiler tarafından sıklıkla araştırılan kelimelerin arasında yer alır. Peki, Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur. İşte merak edilen soruların cevapları.

Türkçede kullanılan kelimelerin hemen hemen hepsinin en az bir eş anlamlısı bulunur. Kişiler bu eş anlamlı kelimeleri merak eder ve araştırır. Bunun nedeni, eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile daha etkili ve anlamlı cümle kurmak istemeleridir. Bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan batı kelimesinin de kökeni, anlamı ve eş anlamlıları kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İşte, Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen her şey.

Batı kelimesinin anlamı

Batı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı tanımı bulunmaktadır. Pusulanın ana dört yönlerinden biri olan batı kelimesi aynı zamanda güneşin battığı yönde olan bölge olarak da tanımlanır. Batı kelimesinin kökeni de merak edilen konulardan biridir. Etimolojik olarak batı kelimesi ele alındığında bu kelimenin kökeninin Türkçe olduğu ifade edilmektedir.

Batı kelimesinin eş anlamlısı

Pusulanın ana dört yönlerinden biri olan batı kelimesi aynı zamanda güneşin battığı yönde olan bölge olarak tanımlanan batı kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelime garp kelimesidir. Garp kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük cümle içerisinde çok sık kullanılmamaktadır. Ancak cümle içerisinde kullanıldığı takdirde batı kelime yerine aynı anlamı vereceği için cümle içerisinde yanlış bir anlaşılmaya yol açmayacaktır.

Batı kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu'nda güneşin battığı yönde olan bölge olarak tanımlanan batı kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler:

  • Güneş doğudan doğup batıdan batar.
  • Navigasyonun batı yönünde ilerleme komutuna uymadığı için yanlış yöne girdi.
  • Batının bilim ve sanat çalışmalarını ülkeye taşıyarak, gelişimlerini hızlandırdı.

Batı kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Batı kelimesinin eş anlamı olan, Arapça kökenli garp kelimesi ile kurulabilecek cümleler:

  • Türkler büyük bir mücadele ile Kurtuluş Savaşı'ndaki garp cephesini kazandı.
  • "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar" İstiklal Marşı'nın bir dizesidir.
  • Bilim dünyasında ilerlemek için garp medeniyetine sırtını dönmemesi gerektiğini biliyordu.

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Batı eş anlamlısı nedir? Batı kelimesinin eş anlamlısı
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