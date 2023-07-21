Batı Rüzgarları Özellikleri - Batı Rüzgarları Sıcak Mı, Hangi Kuşakta Görülür ve Nasıl Oluşur?

Batı rüzgârları özellikleri, arasında en bilinenlerinin sıcak ve kuru rüzgârlar olmasının yanında Orta Kuşak kıyılarında yağış bırakmalarıdır. Burada sözünü ettiğimiz sıcak ve kuru özelliği Batı rüzgârları sıcak mı, konusunu açıklığa kavuşturmaktadır. Batı rüzgârlarının hangi bölgeyi etkilediği ve nerede görüldüğü konusunda da Batı rüzgârları hangi kuşakta görülür, olduğudur. Orta kuşak enlemlerinde görülen Batı rüzgârları nasıl oluşur bakacak olduğumuzda ise dünyanın eksen eğikliği rol oynamaktadır.

Batı Rüzgârları Nedir?

Batı rüzgârları; dünyanın enlem değerleri kapsamında değerlendirilerek 30 derece güney ile 60 derece kuzey enlemleri arasında bulunan, dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derece güney enlemleri ile 60 derece kuzey enlemlerinde; alçak basınç alanlarına doğru esen günlük rüzgârlardır. Batı rüzgârları Kuzey Yarım Küre'de kuzeydoğudan; Güney Yarım Küre'de ise güneydoğudan esmektedir.

Esmeye başladığı ilk zamanlarda sıcak ve kuru eserken denizlerde ve okyanuslardan geçince bünyelerine topladıkları nem ile Orta Kuşak karalarının Batı kıyılarına bol miktarda yağış bırakarak buraların yağışlı ve sulak olmasını sağlar. Aynı zamanda Batı rüzgârları estikleri kuzey ve güney kutup bölgelerine doğru 60 derece enlemlerinde, cephesel yağışlara neden olmaktadır.

Batı Rüzgârları Nasıl Oluşur ve Hangi Kuşakta Görülür

Dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklanan Batı rüzgârları; 30 derece enlemlerindeki yüksek basınç alanlarından 60 derece paralellerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru eserler. Dünyanın eksen eğikliği nedeni ile Kuzey Yarım Küre'de güneybatıdan, Güney Yarım Küre'de ise kuzeybatıdan eserler.

Batı Rüzgârları Özellikleri Nelerdir?

Barı rüzgârlarının Kuzey Yarım Küre'de kuzeydoğudan eserken; Güney Yarım Küre'de ise güneydoğudan esmektedir. Bunun en önemli nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dünyanın günlük hareketlerinden ve eksen eğikliğinden kaynaklanan Batı rüzgârlarının diğer özellikleri şunlardır:

Batı rüzgârları dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklı olarak Kuzey Yarım Küre'de kuzeydoğudan eserken; Güney Yarım Küre'de ise güneydoğudan esmektedir. Başlangıçta sıcak ve kurak esen Batı rüzgârları üzerinden geçtiği deniz ve okyanuslardan bünyesine nem alarak orta kuşak karalarında kıyılara bol bol yağış bırakırlar. Dünyanın günlük hareketinden kaynaklanarak yönleri sürekli değişmektedir. Estiği basınç merkezleri arasında basınç farkına bağlı olarak da hızları değişmektedir. Kuzey ve güney enlemlerine doğru yaklaşık olarak 60 derece enlemlerinde soğuk kutup rüzgârları ile karşılaşarak cephe yağışlarına neden olurlar.

Batı Rüzgârları Sıcak Mı?

Batı rüzgârları, 30 derece kuzey ile 30 derece güney enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derece kuzey ve 60 derece güney paralellerinde dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgârlardır. Karalar üzerinden estikleri için genellikle sıcak ve kurudurlar. Ancak denizler üzerinden geçtikleri için bünyelerinde topladıkları nemi orta kuşlakta kara kıyılarına serin yağmurlar olarak bırakırlar.