Batı Zıt anlamlısı nedir? Batı kelimesinin zıt anlamlısı

Kelimede anlam konusu Türkçe dil bilgisi kuralları içinde hem en çok araştırılan hem de kullanım esnasında en çok karıştırılan konularından biridir. Kelimelerin anlamlarına, yan anlamlarına ve zıt anlamlılarına sözlüklerden ulaşmak mümkün.

BATI KELİMESNİN ANLAMI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimelerden bahsetmeden önce kelimelerin anlamlarından bahsetmekte fayda var çünkü bir kelimenin anlamını bilmeden onun karşıtının ne olacağını kavramamız pek de kolay değildir. Batının zıt anlamlısını incelemeden önce Batının kelime anlamına bakalım. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için bugün başvurduğumuz ilk kaynak hala sözlükler...

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre batı kelimesi "Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip" anlamına gelmektedir. Yer yön isimlerinden biri olan Batı kelimesinin siyasetten coğrafyaya farklı kullanım alanları da bulunur. Sözlüklerde bu anlamlar da kelimenin diğer anlamları olarak okuyucuya sunulur.

TDK sözlüklerine göre batı kelimesi siyasi metinlerde Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinde bulunan ülkeleri tanımlamak için kullanılır. Ayrıca coğrafi metinlerde de batının güneşin battığı yöndeki bütün ülkelerin tanımında kullanıldığı görülür.

BATININ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Batı kelimesinin zıt anlamlısını herhangi bir metinde fark edebilmemiz için zıt anlamlı kelimelere dair bazı özelliklerin farkında olmamız gerekir. Bu özelliklerden ilki her kelimenin bir zıt anlamlısı olmayacağıdır. Genelde her kelimenin bir eş anlamlısı bir zıt anlamlısı olduğuna inanıldığı için bazı kelimelerin olumsuz anlamlıları o kelimelerin zıt anlamlısı zannedilmektedir. Halbuki bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıttı olmaz.

Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin anlam açısından tam tersi durumunda olan kelimeleri tanımlamak için kullanılır. Olumsuz anlamlı kelimeler ise o kelimenin olumsuz halini anlatır ve bu kelimelere genelde fiillerde rastlanır.

Bu bilgiler ışığında düşündüğümüzde batı zıt anlamlısı olarak doğu kelimesini söyleriz. Batının anlamca tam tersi durumunu anlatan sözcük doğu sözcüğüdür.

BATININ ZIT ANLAMLISI DOĞU KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Batının zıt anlamlısı doğu kelimesinin anlamı için Türk Dil Kurumu sözlüklerine baktığımızda doğu kelimesinin "Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı" olarak tanımlandığını görürüz.

Aynı zamanda tıpkı batı kelimesinde olduğu gibi doğu kelimesinin de coğrafi ve siyasi metinlerde geçerli olan yan anlamları bulunur. Güneşin doğduğu yöndeki ülkelerin genelde doğu ülkesi olarak tanımlanması coğrafi metinlerde, Avrupa kıtasına göre Asya ve Kuzey Afrika kıtasında kalan bazı ülkelerin de doğu ülkeleri olarak tanımlanması da siyasi metinlerde sık sık karşımıza çıkar.

Zıt anlamlı kelimeler konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda bir kelimenin zıt anlamlısının o kelimensin cümlede geçerli olan anlamına göre değişeceğidir. Eğer kelime gerçek anlamıyla kullanıldıysa zıt anlamlısı da gerçek anlamlı olmalıdır.