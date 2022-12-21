Batman Adana Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Batman Adana Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman ile Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Adana arası seyahatte yol haritası önemlidir. Her iki şehir arası yolculuk özel araçla yapılabilir. Batman ile Adana arası yolculukta diğer alternatifler ise otobüs ve uçaktır. Daha doğuda kalan Batman'dan Adana'ya yapılan yolculuklarda mesafe merak edilmiştir. Her iki şehir arası mesafe ulaşım araçlarına göre değişiklik gösterecektir. Karayolu veya havayolunu tercih edecekler buna göre iki şehir arası mesafeyi araştırmıştır. Bunun yanı sıra, Batman- Adana arası yapılan yolculukta geçen süre de merak edilip araştırılmaktadır. Bu da mesafeye göre değişiklik gösterecektir.

Batman Adana Arası Kaç Kilometre?

Batman ile Adana arası kaç kilometre olduğu merak edilmektedir. İki şehir arası yolculuk özel araçla Adana-Şanlıurfa Otoyolu/O-52/E90 üzerinden yapıldığında 616,2 km olacaktır.

Batman Adana arası otobüs yolculuğunda ise bu mesafe ortalama 620 km'dir. Bu mesafe sefer sayılarına göre değişiklik gösterebilir. Batman ile Adana arası uçak yolculuğunda uçuş mesafesi yaklaşık 522 km olacaktır.

Batman Adana Arası Mesafe Kaç Km?

Batman-Adana arası mesafe, karayolu ve havayoluna göre değişiklik gösterecektir. Her iki şehir arası kara yolculuğunda ortalama mesafe yaklaşık 621 km olacaktır. Batman ile Adana arası yapılan uçak yolculuklarında bu mesafe 522 kilometredir.

Batman Adana Arası Kaç Saat?

Şehirlerarası yolculuklarda mesafenin dışında yolculuk boyunca geçen süre merak edilmektedir. Batman Adana arası yolculuğun kaç saat sürdüğü, seyahat biçimine göre farklılaşır.

Batman Adana arası yolculuğu özel aracınızla yaptığınızda geçen süre 6 saat 50 dakikadır. Otobüs yolculuğunda bu süre yaklaşık 9 saat 55 dakika olaraktır. Batman Adana arası uçak yolculuğu ise ortalama 1 saattir.