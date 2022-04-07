Batman İlçeleri: Batman İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Batman şehrinin tarihi oldukça eskidir. Eski mitler ve Herodot tarihinde dahi Batman ilinin tarihi hakkında bilgilere yer verilir. Şehir Kuzeyde Muş ile komşudur. Batı tarafında Diyarbakır yer alır. Aynı zamanda doğusunda da Siirt ve Bitlis illeri bulunur. Güney tarafında ise Mardin şehirleri bulunuyor. Şehrin rakımı ise 550 metredir. Batman ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var nüfusu kaç sorularını sizler için araştırdık.

Batman İlçeleri

Batman tarım ve sanayi şehirleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda yeraltı kaynakları bakımından da son derece zengin şehirlerdendir. Gelişmeye devam eden şehir Güneydoğu Anadolu Bölgesi için son derece önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle Batman ilçeleri ve merkezinde nüfus da artış gösteriyor. Batman günümüzde Türkiye'nin en az ilçe sayısına sahip şehirleri arasında yer alıyor.

Batman'ın İlçeleri

Batman ilçeleri 6 tanedir. Bu ilçelerin en kalabalık olanı Merkez ilçedir. Nüfusu en az olanı ise Hasankeyf ilçesidir. İlçeleri şu şekildedir:

Merkez

Kozluk

Beşiri

Sason

Gercüş

Hasankeyf

Her ilçenin nüfus miktarı farklılık gösteriyor.

Batman Merkez İlçeleri

Batman merkez ilçesi bir tanedir. Bu ilçe de yine aynı isim ile yani Merkez olarak isimlendiriliyor. Nüfusun büyük bir kısmı Merkez ilçede yaşarken geri kalanı diğer ilçelere dağılır. Merkez ilçede daha çok hizmet sektörü ağırlıktadır.

İlçelerde ise tarım ve hayvancılık, maden gibi alanlarda geçim sağlanır. Ekonomik faaliyetler şehrin nüfus dağılım miktarını da yakından etkilemiştir. Şehrin az nüfuslu olan ilçesi Hasankeyf turizm dönemlerinde tarihi yerleri açısından biraz daha hareketli olabiliyor.

Batman İlçeler Haritası

Batman ilçelerinin şehir geneline dağılımını görmek isterseniz haritadan yararlanabilirsiniz. İlçeler genel olarak merkezin etrafında bir dağılım göstermiştir.

Batman İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Batman nüfusu bir önceki seneye göre 6.041 kişi olarak artış göstermiştir. Genel nüfusu bir önceki yılın verilerine göre hesaplandığında 626.319 kişidir. Bu nüfus miktarının 315.752 kişisi erkektir. Kadınların nüfus miktarı ise 310.567 kişidir. Yüzde olarak bakıldığında toplam nüfusa erkeklerin oranı %50,41'dir. Kadınların oranı ise %49,59'dur. İlçelere göre nüfus dağılımı ise şu şekildedir: