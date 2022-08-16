Batman - Urfa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Batman - Urfa Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Şehirlerarası seyahatleri en iyi şekilde planlayabilmek için birçok unsuru göz önünde bulundurmak gerekir. Bu unsurların başında da seyahat güzergahı, yol mesafesi ve süre en çok dikkat edilenlerdir. Batman Urfa arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun yanıtlarını sizin için yazımızda detaylandırdık.

Batman Urfa Arası Kaç Kilometre?

Batman ve Urfa arasında seyahat etmeyi planlıyorsanız bu iki şehir arasındaki mesafenin çeşitli durumlara göre belirlenmesi gerekir. Karayolu ve havayolu mesafesi hiçbir zaman aynı değildir.

Karayolu ile seyahat etmek düşünenler için mesafe 271 kilometredir. Ancak havayolu ile yapılan seyahatlerde mesafe daha kısadır. Havayolu ile mesafe 185 kilometreye denk gelir.

Batman Urfa Arası Mesafe Kaç Km?

Batman Urfa arası mesafe kadar bu mesafede tüketilecek yakıt bilgisi de önemlidir. Özel araçları ile seyahat edecek olan kişiler karayolunda 271 kilometre mesafe için dizel araçlarda 12,71 litre yakıt tüketirler. Benzinli araçlar ise 18,48 litre yakıt tüketimi gerçekleştirirler.

Batman Urfa Arası Kaç Saat?

Şehirlerarası seyahatlerde her zaman için zaman faktörü önemli bir konudur. Batman ve Urfa arasındaki yol süresi de yine karayolu ve havayolu tercih edilmesine göre farklıdır. Araç yolculuğu yapan kişiler bu iki şehir arasında 3 saat 25 dakika sürede seyahat edebilirler. Uçak ile seyahat edenler için ise süre 44 dakikadır.