Konuşurken rahatlıkla telaffuz ettiğimiz bazı kelimeler, iş yazıya geldiğinde düşündüğümüz kadar net olmayabilir. Bazı ifadeler, zamanla söylenişiyle yazımı arasında bir fark doğmasına neden olur. Özellikle dilin hızlı akışı içinde kısaltılarak kullanılan kelimeler örnektir. Bu durum, oldukça tanıdık bir kelimenin bile nasıl yazılması gerektiği konusunda emin olamamamıza neden olur. Baya nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı bayağı mı baya mı soruları da bu durumlara örnek olarak ortaya çıkmaktadır.

Baya Nasıl Yazılır?

"Baya" kelimesi TDK sözlüğünde tek başına geçerli bir kelime değildir. Bu nedenle "baya" şeklindeki yazım, yazım yanlışı olarak kabul edilir. Ancak halk arasında konuşma sırasında sıkça kullanılan bu kısa biçim, aslında "bayağı" kelimesinin kısaltılmış hâlidir. Yazılı dilde özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, bu tür halk kullanımının resmî yazımda yer almamasıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Bayağı Mı Baya Mı?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "bayağı" şeklindedir. Yani "baya" ifadesi günlük konuşma dilindeki kısaltılmış ya da halk arasında yerleşmiş bir söylemdir; ancak resmi yazımda ve doğru Türkçede geçerli olan biçim "bayağı"olmaktadır. Bu sözcük, hem nicelik belirten bir zarf hem de nitelik bildiren bir sıfat olarak farklı anlamlarda kullanılabilir.