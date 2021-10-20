Bayat Zıt Anlamlısı Nedir? Bayat Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Bayat kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Çoğunlukla bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. Bayat sözcüğünün anlam dağarcığına baktığımızda karşımıza zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de bayat kelimesinin genel bir anlamın aksine daha özel bir anlamı kapsamasıdır.

BAYAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bayat kelimesi Türkçede sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Bunun haricinde bayat kelimesinin bilinen 2 anlamı vardır. Bunlardan birisi gerçek anlam diğeri ise mecaz anlamdır. Türkçeye Arapçadan geçen bir kelime olmasına rağmen anlam dağarcığı ve anlam ilişkisi zayıf bir kelimedir. Fakat pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bunun yanı sıra bayat kelimesinin eş anlamlısını bilmek anlamını öğrenmede oldukça faydalıdır. Bayat kelimesinin eş anlamlıları 'eski, köhne' kelimeleridir. Bu bilgilere bakarak bayat kelimesinin anlamları şunlardır:

Taze olmayan.

Güncelliği geçmiş, önemini yitirmiş, bir özelliği kalmamış, çok yinelenmiş, zamanı geçmiş, eskimiş.(mecaz anlam)

BAYAT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Bayat sözcüğünün anlam ilişkilerine baktığımızda karşımıza eş anlam ve zıt anlam çıkmaktadır. Bu sözcüğün anlam dağarcığı çok geniş olmadığı için anlam ilişkileri de zayıflamıştır. Bayat kelimesinin eş anlamlıları 'eski, köhne' gibi sözcüklerdir. Bunun yanında bayat kelimesinin zıt anlamlısı ise 'taze' kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısıdır. Bu nedenle birbirinin yerine kullanılamaz. Tüm bu bilgilere bakarak bayat sözcüğünün daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Bayat ekmekleri çöpe atma yemeklere koyarız diye kaç defa söyledim.

Bu yemekler çok taze olduğu için tadını hala koruyor.

BAYAT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bayat kelimesinin anlam ilişkisi zayıf olduğu için bu kelimeyle etkileşim halinde olan kelime de azdır. Buna göre bayat kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: