Bayburt İlçeleri: Bayburt İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bayburt denildiğinde akla şüphesiz ilk olarak Bayburt kalesi gelmektedir. Kalesi dışında Saat Kulesi ve Şair Zihni Anıtı da turistik mekanlarındandır. Bu yazımızda Bayburt ilimizin ilçelerine, merkez ilçesine, nüfusuna ve ilçeler haritasına yer vereceğiz.

Bayburt İlçeleri Nelerdir?

Türkiye'nin en küçük ve en az nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinden biri olan Bayburt'un merkez ilçesiyle birlikte toplamda üç ilçesi bulunmaktadır.

Merkez

Demirözü

Aydıntepe

Bayburt'un İlçeleri Nelerdir?

Bayburt'un en kalabalık ilçesi merkez ilçesidir. Merkezden sonraki nüfus yoğunluğuna bakacak olursak merkezi Demirözü ve Aydıntepe olarak takip etmektedir. Bölgedeki olanakların azlığından dolayı dışarıya göç veren bir ildir.

Bayburt Merkez İlçeleri Hangileridir?

Bayburt'un sadece il merkezi vardır. Bunun dışındaki ilçeler normal ilçelerdir. En gelişmiş ilçesi ve en kalabalık nüfusa sahip olan ilçesi de merkez ilçesidir.

Bayburt İlçeler Haritası

Bayburt ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Bayburt İl Nüfusu Ne Kadardır?

Bayburt'un 2022 yılındaki nüfusu tahmini verilere göre 86.270'dir. Yüzölçümü 3.741 km2 olan ilde erkek sayısı kadınlardan fazladır.