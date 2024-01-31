Bayburt, Türkiye'nin kendine özgü tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan bir şehir olarak dikkat çekiyor. Bayburt'un coğrafi kimliğini temsil eden bu plaka kodu, şehrin numaralarla kısa tanımlamasını yansıtmaktadır. 1989 yılında Gümüşhane'nin ilçesi olmaktan çıkarılıp il statüsü kazandırılan Bayburt'un plaka kodu o tarihten bu yana bellidir. Bayburt plaka kodu nedir? Bayburt il plakası kaçtır?

Bayburt Plaka Kodu Nedir? Bayburt İl Plakası Kaçtır?

Bayburt şehrinde araç kullanıcıları için önemli bir bilgi olan plaka kodu, 69 olarak belirlenmiştir. Bayburt'un coğrafi kimliğini temsil eden bu plaka kodu, şehrin özgün karakterini yansıtmaktadır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde açıklanan son verilere Türkiye'de nüfusu en az olan il Bayburt oldu. Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti. Bayburt, kuzeyde Trabzon ve Rize ile doğuda Erzurum güneyde Erzincan ve batıda Gümüşhane illeri ile komşudur. İl, 3652 km kare yüzölçümüne sahiptir.

1927 'ye kadar Erzurum'a bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane'ye bağlandı. 21.06.1989 tarihinden itibaren 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuştu. Bayburt Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Trabzon tarihi İpek Yolu üzerindedir. Marco Polo ve Türk seyyah Evliya Çelebi bu yoldan geçmişlerdir. Çoruh nehrinin kıyısında bulunan şehrin tarihi M.Ö. 3000'lere kadar uzanır. Şehrin adı ve ne zaman kurulduğu hakkındaki bilgiler çok kesin değildir.