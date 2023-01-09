Bayburtlu Zihni Kimdir? Bayburtlu Zihni Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Bayburtlu Zihni kimdir sorusu edebiyatla bilhassa Divan Ve halk edebiyatı ile yakından ilgilenen bireylerin merak ettiği bir sorudur. Halk ve Divan Edebiyatında önemli bir yere sahip olan Bayburtlu Zihni edebi kişiliği ve Bayburtlu Zihni türküleri hakkında sizler için araştırmalar yapıp, yazımızda Bayburtlu Zihni kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı sorusunun yanıtları ile birlikte derleyip bir araya getirdik.

Bayburtlu Zihni Kimdir?

Esas ismi Mehmet Emin olan şair, 1797 yılında Bayburt şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Osman Efendi, mahlası ise Zihni'dir. Eğitim hayatına Bayburt'ta başlamış akabindeki yıllarda Trabzon ve Erzurum medreselerinde devam etmiştir. Eğitimi esnasında dilini geliştirmiş, ileri düzeyde Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Henüz yirmili yaşlardayken İstanbul' göç etmiş, orada Divan-ı Hümayun Kalemi'ne katiplik görevini üstlenmiştir. Katipliğin arkasından Erzurum'da vali katipliği yapmış, 1828 yılında Osmanlı-Rus Savaşları esnasında Bayburt'a dönmüştür. Bayburt'ta geçen yıllardan sonra Trabzon ve Çanakkale'de de katiplik yapmış, 1840 yılında Ordu-yu Hümayun'da kâtip olmuş ve Akkâ'ya gitmiştir. 1846 yılından sonra Hopa, Of, Erzincan, Ünye, Karaağaç, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir'de kaza müdürlüğü görevlerine getirilmiştir. Tüm bu görev sürecinde kendini aynı zamanla edebiyatla meşgul eden Bayburtlu Zihni şiirler yazmış, eserler üretmiştir. tam bilinmemekle birlikte 1850'li yıllarda Trabzon ilinin Maçka ilçesinde vefat ettiği rivayet edilmektedir.

Bayburtlu Zihni Eserleri Ve Şiirleri

Bayburtlu Zihni'den geriye kalan hayli önemli ve değerli pek çok eser, şiir, koşma ve destan bulunmaktadır. Bahsi geçen eserler şunlardır;

Sergüzeştname-i Zihni: Bu eserin şairin elinden yazma halinde olan 11 nüshası keşfedilmiştir, son nüshalarda yer alan destenlar Bayburtlu Zihni'nin ününü arttıran unsurlar arasında yer almaktadır.

Divan-ı Zihni: Ölümünden sonra oğlu Ahmet Revayi tarafından 1870'li yıllarda yayımlanmıştır. Eser, 160 sayfalık gazellerinde bulunduğu bir divan şiir eseridir.

Kitab-ı Hikâye-i Gâribe: Bu eser henüz çok taze bir yayım tarihine sahiptir. 1992 yılında Saim Sakaoğlu ve Ahmet Sevgi tarafından yayımlanan eser toplam 27 varaktan oluşur. Bayburtlu Zihni bu eserinde hemşehrisi Bayburt beylerinden Abdullah Bey'in 18 yıllık hayatını öyküleştirmiştir.

Bayburtlu Zihni şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsü kullanmaya gayret eden bir şairdir. Ay rıca, sağlıklı zamanlarında saraya sunulmak üzere şiirler yazmıştır. Ama onu bu kadar bilinir yapan esas eserleri ise hece usülüyle yazdığı koşma ve destanlardır. Bayburtlu Zihni Şiirlerinden bir örnek;

Ah Elinden Zülfü Kemendim

Ah elinden zülfü kemendim benim

Müjgan değdi sinem yaralandı gel

Gün begün artmakta derd ile gamım

Uç verdi yaralar sıralandı gel

Gamdan hisar oldu meskenim yurdum

Tükenmez avazım okunmaz virdim

Üç değil beş değil yüz oldu derdim

Yüklendi gam yükün kiralandı gel

Zihniya yolundur haftada ayda

Sevip ayrılmada ne buldun fayda

Azrail göğsünde canın ne heyde

Gözlerimin akı karalandı gel