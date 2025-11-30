BAYKAR’ın mucitleri ödüle doymuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle kurulan Baykar Fen Lisesi öğrencileri, uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde etti. Dünya genelinde 12 bin öğrencinin çevrim içi katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda, okulun 36 öğrencisinden 27'si dereceye girerek 7 altın, 3 gümüş, 11 bronz madalya ve 6 mansiyon ödülü kazandı. İtalya'da düzenlenen Fibonacci World Robot Olympiad & ITECX College 2025'te de Avengers ve Outlier takımları; Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde dünya şampiyonu olurken Girişimcilik- Softtech Kategorisi'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Öğrenciler, projelerinde yazılım ve robot tasarımına odaklanarak çalışmalar yürüttü.