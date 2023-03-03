Baykuş Türleri Nelerdir? Dünyada ve Türkiye’de Yaşayan Baykuş Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Baykuş türleri nelerdir konusunu araştırmak için canlı bilimi ile ilgili kaynakları incelemeniz gerekir. Baykuşların kaç türü vardır gibi merak edilen konuları bu tür kaynak ve bilimsel eserlerde bulabilirsiniz. Türkiye'deki baykuş cinsleri ve özellikleri konusunu incelerken karşınıza çok ilginç bilgiler çıkacaktır. Yırtıcı bir kuş kabul edilen baykuşlar görünüş itibariyle ürkütücü bir görünüme sahiptir. Baykuşlar kaça ayrılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Baykuş Türleri Nelerdir?

Baykuş, gece yırtıcıları arasında bulunan bir kuş türüdür. Söz konusu canlıların Latince ismi strigiformestir. Söz konusu canlıların görme becerileri çok gelişmiştir. Büyük başlı ve uzun tüylü bir canlı olan baykuşlar 60-70 yıl civarında yaşayabilir. Bunun yanında boylarının da 18 ila 70 cm arasında olduğu görülür. Dünya üzerinde 123 baykuş türü yaşamaktadır. Bu kuşların her biri bilinen baykuşlardan değildir. En yaygın bilinen baykuş türleri aşağıda sıralanmıştır.

Alaca baykuşu

Puhu baykuşu

Kukuma baykuşu

Cüce baykuşu

Baykuş türleri Antarktika dışındaki tüm kıtalarda yaşar. Baykuşlar kanatlarını açtığında insan boyu kadar uzunluğa ulaşabilir. Kanat ve vücut yapıları avlanma ve uçmak için son derece elverişlidir.

Türkiye'deki Baykuş Cinsleri ve Özellikleri

Baykuşlar 270 derecelik görüş açısına sahip olan gözleri ile muhteşem avcılardır. Bu hayvanların en büyük düşmanı atmaca ve şahindir. İşitme duyuları da son derece gelişmiş olan bu hayvanlarda doğal bir kamuflaj deseni vardır. Ülkemizde görünen baykuş türleri aşağıda sıralanmıştır.

İshak kuşu

Balık baykuşu

Keçeli baykuş

Alaca baykuş

Paçalı baykuş

Kukumav baykuşu

Kulaklı orman baykuşu

Sayılan baykuş türleri ağaç kovukları, terk edilmiş kuş yuvaları ve ormanlık alanlarda yaşar. Baykuşların yaşam şekli ve özellikleri filozoflara da ilham olmuştur.