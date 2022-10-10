Bayrak Eş Anlamlısı Nedir? Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Kelimelerin eş anlamlarını öğrenmek için önce kelime anlamlarını bilmemiz gerekmektedir. Bayrak dendiğinde de aklımıza ilk olarak ülke bayrakları gelmektedir. Bayrağın eş anlamlısı da aynı anlama gelen kelimeler olarak karşımıza çıkar. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili merak edilen detaylara geçelim.

Bayrak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bayrak, kelime anlamı olarak TDK'de "Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak" olarak karşımıza çıkar.

Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bazı kelimelerin tam olarak aynı anlama gelen eş anlamlıları olduğu gibi yakın anlama gelen ama yerine kullanan kelimeler ile de karşılaşabiliriz. Bayrak kelimesi de bu şekilde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan ve bayrak kelimesinin yerine kullanılan kelime "SANCAK" kelimesidir. Ancak, sembol ve simge kelimeleri de aynı anlama gelmese bile yakın anlamları dolayısı ile bayrak kelimesinin yerine kullanılabilmektedir.

Bayrak Kelimesinin EŞ Anlamlısı Olan Sözcüklerin TDK Anlamı Nedir?

Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan SANCAK kelimesinin kelime anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı aşağıdaki gibidir;

Sancak: Eski Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkan sancak kelimesi "genellikle askeri birliklere verilen, üzeri yazı işlemeli, kenarları saçaklı, gönderli bayrak" anlamına gelmektedir.

Sancak kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı ise şöyledir;