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Haberler Eğitim Haberleri Bayrak Eş Anlamlısı Nedir? Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı
Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:40 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:40

Bayrak Eş Anlamlısı Nedir? Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Bayrak Eş Anlamlısı Nedir? Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Zengin bir dile sahip olmamız, başka dilleri etkilememiz ve başka dillerden etkilenmemiz sebebiyle çok çeşitli kelimeler ve anlamlar ile karşılaşmamız mümkündür. Her ne kadar öğrenim hayatımız boyunca dilimiz ile ilgili eğitimler alıyor olsak da yetersiz kaldığı zamanlar ya da unuttuğumuz zamanlar olmaktadır. Eş anlamlı kelimeler de en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biridir. Özellikle günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerin anlamlarını ya da eş anlamlarını merak ederiz. Bayrak kelimesi de geçmişten günümüze dilimizde olan bir kelimedir. Peki, bayrak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bayrağın eş anlamlısını cümle içinde fark edebiliyor muyuz? İşte tüm bu sorularınızın cevaplarını sizin için bu yazımızda hazırladık. Tüm detayları ile bayrak kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı ve bayrak kelimesinin eş anlamlısı sözcüklerin TDK anlamları bu yazımızın devamında.

Kelimelerin eş anlamlarını öğrenmek için önce kelime anlamlarını bilmemiz gerekmektedir. Bayrak dendiğinde de aklımıza ilk olarak ülke bayrakları gelmektedir. Bayrağın eş anlamlısı da aynı anlama gelen kelimeler olarak karşımıza çıkar. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili merak edilen detaylara geçelim.

Bayrak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bayrak, kelime anlamı olarak TDK'de "Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak" olarak karşımıza çıkar.

Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bazı kelimelerin tam olarak aynı anlama gelen eş anlamlıları olduğu gibi yakın anlama gelen ama yerine kullanan kelimeler ile de karşılaşabiliriz. Bayrak kelimesi de bu şekilde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan ve bayrak kelimesinin yerine kullanılan kelime "SANCAK" kelimesidir. Ancak, sembol ve simge kelimeleri de aynı anlama gelmese bile yakın anlamları dolayısı ile bayrak kelimesinin yerine kullanılabilmektedir.

Bayrak Kelimesinin EŞ Anlamlısı Olan Sözcüklerin TDK Anlamı Nedir?

Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan SANCAK kelimesinin kelime anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı aşağıdaki gibidir;

  • Sancak: Eski Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkan sancak kelimesi "genellikle askeri birliklere verilen, üzeri yazı işlemeli, kenarları saçaklı, gönderli bayrak" anlamına gelmektedir.

Sancak kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı ise şöyledir;

  • Eski ülkelerin tarihlerine bakarken sancakları dikkatimizi çekti ve onları da inceledik.
  • Türk milleti, sancağının dalgalanması için yıllarca savaştı.

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Bayrak Eş Anlamlısı Nedir? Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı
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