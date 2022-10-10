Bayrak Eş Anlamlısı Nedir? Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Kelimelerin eş anlamlarını öğrenmek için önce kelime anlamlarını bilmemiz gerekmektedir. Bayrak dendiğinde de aklımıza ilk olarak ülke bayrakları gelmektedir. Bayrağın eş anlamlısı da aynı anlama gelen kelimeler olarak karşımıza çıkar. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili merak edilen detaylara geçelim.
Bayrak, kelime anlamı olarak TDK'de "Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak" olarak karşımıza çıkar.
Bazı kelimelerin tam olarak aynı anlama gelen eş anlamlıları olduğu gibi yakın anlama gelen ama yerine kullanan kelimeler ile de karşılaşabiliriz. Bayrak kelimesi de bu şekilde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan ve bayrak kelimesinin yerine kullanılan kelime "SANCAK" kelimesidir. Ancak, sembol ve simge kelimeleri de aynı anlama gelmese bile yakın anlamları dolayısı ile bayrak kelimesinin yerine kullanılabilmektedir.
Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan SANCAK kelimesinin kelime anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı aşağıdaki gibidir;
Sancak kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı ise şöyledir;