Bayrak ile İlgili Şiirler -Türk Bayrağı İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Vatan sevgisi ile dolu şairlerin yazmış olduğu bayrak ile ilgili şiirler, milli duyguları harekete geçiren eserlerdir. Bu şiirlerde genel olarak, kahraman Türk milletinin geçmişte kazandığı zaferler, vatan toprağı, şehitlerin kutsallığı ve bağımsızlığın önemi gibi konular işlenir. Milliyetçi duygular ile yazılan bu eserler, yediden yetmişe herkesi etkiler. Türk bayrağı ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler kesinlikle okunmalıdır.

Bayrak ile İlgili Şiirler

Türk bayrağı ile ilgili şiirler, çoğunlukla coşkulu bir dile sahiptir ve vatan, millet, egemenlik sevgisini aşılayan niteliktedir. Kahramanlık, zafer ve cesaret gibi konulara yer verildiği için epik şiirlerdir. Bayrak ise özgürlüğün sembolü olduğu için ayrı bir öneme sahiptir. Kutsal kabul edilir, kasten yırtmak veya yakmak gibi zarar verici eylemlerde bulunmak bir suçtur.

Şanlı Bayrağım

Türk bayrağına kırmızı rengini veren şehitlerin kanıdır. Bir gece yarısı yerde biriken kanın üzerine yansıyan ise hilal ay ve bir yıldızdır. İstiklâl Marşı'nda da Türk bayrağına, egemenliğe ve kahramanlığa sıkça yer verilmiştir. Türk bayrağı için yazılan uzun ve kısa en ünlü şiirlerden bazıları ise aşağıda verilmiştir.

Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Sana yan gözle bakanın mezarını kazarım

Atalardan bize kalan tek sancağım

Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Sana olan sevgim inan hiç bitmez

Bu can yaşadıkça bayrak yere inmez

Bu vatanda tek şey şehitler ölmez

Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Rengini almışsın şehidimin kanından

Bende düşürmem asla seni dilimden

Sana olan sevdam çok derinden

Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Senin uğruna vermişiz binlerce şehit

Bizde seni bu vatana hediye ettik

Canı gönülden emanetimize sahip çıktık

Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Arif Arifoğulları

Bayrak

"Atalarım gökten yere

İndirmişler ay yıldızı,

Bir buluta sarmışlar ki

Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı,

Ne gelincik ne de gülden,

Türk oğlunun öz kanıdır,

Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı, gökyüzünün

Ayla, yıldızından yüksek,

Türkün ün alın yazısıdır,

Türk'tür onu yükseltecek."

-Hasan Ali Yücel

Sancağa

"Ellerde dolaşan bu siyah sancak,

Göklere yükselen bir âh olmasın!

Doğru mu bu kadar ye'se kapılmak,

Korkarım, bu matem günah olmasın!

Milletin kalbinde yer etmez keder;

Asırlar değişir, seneler geçer…

Ne kadar karanlık olsa geceler,

Mümkün mü sonunda sabah olmasın."

-Orhan Seyfi Orhon