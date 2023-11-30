Bayrak ile İlgili Şiirler -Türk Bayrağı İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Vatan sevgisi ile dolu şairlerin yazmış olduğu bayrak ile ilgili şiirler, milli duyguları harekete geçiren eserlerdir. Bu şiirlerde genel olarak, kahraman Türk milletinin geçmişte kazandığı zaferler, vatan toprağı, şehitlerin kutsallığı ve bağımsızlığın önemi gibi konular işlenir. Milliyetçi duygular ile yazılan bu eserler, yediden yetmişe herkesi etkiler. Türk bayrağı ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler kesinlikle okunmalıdır.
Türk bayrağı ile ilgili şiirler, çoğunlukla coşkulu bir dile sahiptir ve vatan, millet, egemenlik sevgisini aşılayan niteliktedir. Kahramanlık, zafer ve cesaret gibi konulara yer verildiği için epik şiirlerdir. Bayrak ise özgürlüğün sembolü olduğu için ayrı bir öneme sahiptir. Kutsal kabul edilir, kasten yırtmak veya yakmak gibi zarar verici eylemlerde bulunmak bir suçtur.
Şanlı Bayrağım
Türk bayrağına kırmızı rengini veren şehitlerin kanıdır. Bir gece yarısı yerde biriken kanın üzerine yansıyan ise hilal ay ve bir yıldızdır. İstiklâl Marşı'nda da Türk bayrağına, egemenliğe ve kahramanlığa sıkça yer verilmiştir. Türk bayrağı için yazılan uzun ve kısa en ünlü şiirlerden bazıları ise aşağıda verilmiştir.
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım
Sana yan gözle bakanın mezarını kazarım
Atalardan bize kalan tek sancağım
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım
Sana olan sevgim inan hiç bitmez
Bu can yaşadıkça bayrak yere inmez
Bu vatanda tek şey şehitler ölmez
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım
Rengini almışsın şehidimin kanından
Bende düşürmem asla seni dilimden
Sana olan sevdam çok derinden
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım
Senin uğruna vermişiz binlerce şehit
Bizde seni bu vatana hediye ettik
Canı gönülden emanetimize sahip çıktık
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrağım
Arif Arifoğulları
"Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıldızı,
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.
Onun ateş kırmızısı,
Ne gelincik ne de gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır,
Ona bu al rengi veren.
Ay yıldızı, gökyüzünün
Ayla, yıldızından yüksek,
Türkün ün alın yazısıdır,
Türk'tür onu yükseltecek."
-Hasan Ali Yücel
"Ellerde dolaşan bu siyah sancak,
Göklere yükselen bir âh olmasın!
Doğru mu bu kadar ye'se kapılmak,
Korkarım, bu matem günah olmasın!
Milletin kalbinde yer etmez keder;
Asırlar değişir, seneler geçer…
Ne kadar karanlık olsa geceler,
Mümkün mü sonunda sabah olmasın."
-Orhan Seyfi Orhon