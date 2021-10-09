Baytar Eş Anlamlısı Nedir? Baytar Kelimesinin Eş Anlamlısı

Her gün olmasa da sıkça karşılaştığımız ve dilimize farklı dillerden geçen kelimeler arasında yerini bulan baytar kelimesinin eş anlamlısının ne olduğu genellikle genç neslin araştırdığı bir konudur. Peki, eskilerin hala sıklıkla kullandığı baytar kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte baytar kelimesinin eş anlamlısı…

BAYTAR EŞ ANLAMLISI

Baytar kelimesini eş anlamlısı sözlükte bulunmaktadır. Baytar eş anlamlısını Türk Dil Kurumu veteriner, veteriner hekim olarak belirlemiştir. Yani baytarın eş anlamlısı veteriner hekimdir. Veteriner kelimesi de dilimize farklı dillerden geçen kelimelerden birisidir. Bu sözcük Fransızca hayvan tabibi anlamına gelen "vétérinaire" sözcüğünden alıntılanarak Türkçeye geçmiştir. Peki, veteriner kelimesinin gerçek kökeni nedir? Bu kelimenin asıl kökeni Latinceye dayanmaktadır. Fransızca "vétérinaire" kelimesi Latincede aynı anlama gelen "veterinarius" sözcüğünden alıntılanmıştır. Veterinarius kelimesi ise yine Latince Roma ordusuna ait yük hayvanı anlamını taşıyan veterinus sözcüğünden türemiştir. Yapılan araştırmalar veteriner kelimesinin tarihte ilk defa yazılı olarak 1934 yılında çıkan Cumhuriyet Gazetesi'nde "Baytar mı, veteriner mi?" şeklinde yayımlandığını göstermektedir.

BAYTAR NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BAYTAR TANIMI

Baytar kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre sözlükteki anlamı hayvan hastalıklarını tedavi eden uzmandır. Baytar kelimesinin Arapça kökenli olduğundan bahsetmiştir. Bu köken Arapça btr kökünden gelen "veteriner, nalbant, at doktoru" anlamına gelen baytar sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük de eski Yunanca ʰippíatros ἱππίατρος yani at doktoru sözcüğünden alıntıdır. Yapılan araştırmalara göre baytar kelimesi tarihte yazılı olarak ilk defa 1391 yılında Saraylı Seyf'in Gülistan Tercümesi eserinde "bir ahmak kişininğ közi ağrır idi, bayṭār katına barıp ayttı közüme ol otdan çekgil kim tavar közine çekersen" şeklinde geçmektedir.