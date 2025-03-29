Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerin bir kısmı yazım hatalarının yapıldığı gözlemlenmektedir. Bazı kelimesi de zaman zaman yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Doğru yazımını öğrenmek isteyen bireyler sıklıkla bazı nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı bazı mı bağzı mı sorularını araştırmaktadır.

Bazı Nasıl Yazılır?

Sözlüklerde 'kimi zaman, kimi kez, arada bir, ara sıra' anlamlarına gelen bazı kelimesi günlük hayatta en sık kullanılan sözcüklerden biridir. Doğru şekilde yazılışı 'bazı' olarak kabul edilmektedir. Telaffuz edilirken ve cümle içinde yazılışında 'bazı' şeklinde olmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Bazı Mı Bağzı Mı?

Bazı kelimesinin yazılışında yapılan en sık yazım yanlışı 'bağzı' şeklinde yazımıdır. Türk Dil Kurumu sözlükleri ve imla kılavuzlarına baktığımız zaman 'bağzı' şeklinde yazılışın yanlış, 'bazı' şeklinde yazılışın doğru kabul edildiğini görmekteyiz. TDK'ye göre doğru yazılışı 'bazı' şeklindedir. Bunun dışındaki tüm yazılış şekilleri yanlış ve hatalıdır. Bazı kelimesinin doğru yazılışının cümle içinde kullanım örnekleri ise şöyledir;

'' Bazı akşamlar bir araya gelip, kitap okuma değerlendirme saatleri yapsak ne güzel olur.''