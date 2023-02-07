Becayiş Ne Demek? Becayiş Nedir, Nasıl Yapılır, Yeni Atanan Memur Yapabilir Mi?

Becayiş ne demek araştırmasını yapanlar, ilk olarak atanacak olan memurlardır. Becayiş yapmak ne demek ya da becayiş nasıl yapılır şeklinde küçük bir araştırma ile konunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkündür. Becayiş süresi ne kadar? Belli bir becayiş hakkı da memurlara tanınan haklar arasındadır. Becayiş hakkı kaç kez? Yeni atanan memur becayiş yapabilir mi gibi merak edilen soruların cevaplarını yazımızın devamında.

Becayiş Ne Demek?

Becayiş birçok kişiyi ilgilendiren bir konudur. Becayiş kelimesinin anlamı ile ilgili TDK kaynaklarında da ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. TDK sözlüğünde becayiş yer değiştirme demektir. Bu kavram karşılıklı yer değiştirmeyi ifade eder. Genellikle yeni atanan memurlar, bu terim ile karşı karşıya kalabilirler. Kamu sektöründe bu terim, iki memurun karşılıklı olarak yer değiştirmesini ifade eder.

Becayiş Nasıl Yapılır?

Aynı kurumda çalışan devlet memurları bazı özel nedenlerden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu durumda iki memur becayiş yapmak ister. Önemli olan becayiş yapacak olan memurların aynı kurum personeli olması gerektiğidir.

Becayiş konusuna örnek vermek gerekirse, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde görev yapan bir bekçi, başka bir şehirde görev yapan başka bir bekçi ile becayiş yapabilir. Bunu yapan memurların öncelikli olarak birbiri ile anlaşması gerekir. Karşılıklı anlaşma yapan memurlar dilekçelerini kurumlarına vererek dilekçe sonuçlarını beklerler. Dilekçeleri kurum tarafından olumlu karşılanan memurlar yeni görev yerlerine başlarlar. Kurum tarafından onaylanmadan becayiş yapmak mümkün değildir.

Becayiş Yapmak Ne Demek?

Memurlar becayiş yaparken genellikle aile birliktelikleri mazeret olarak gösterilir. Örneğin eşi hemşire olan bir memur, eşinin çalıştığı yere tayin olmak için ilgili şehirde çalışan başka bir memur ile becayiş talebinde bulunabilir. Buna benzer birçok nedenden kaynaklı olarak becayiş yapmak mümkündür.

Becayiş Süresi Ne Kadar?

Becayiş yapmak için bir kısım evrakların kuruma ibraz edilmesi gerekir. Bu belgelerin neler olduğu, kuruma müracaat edilerek öğrenilebilir. Belgelerin hazır olmasını müteakip ilgili dilekçe ile kuruma becayiş talebinde bulunulabilir. Becayiş işlemleri ve bu talebin sonuçlanma süresi kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. Genellikle bu talepler 15 günlük bir süre içinde sonuçlanır.

Becayiş, isteğe bağlı olan bir taleptir. Bu talepte bulunmak için becayiş yapacak kişilerin mutlaka aynı pozisyonda çalışması gerekir. Örneğin bir matematik öğretmeni ile fizik öğretmeni becayiş yapamaz. Matematik öğretmeni yine bir matematik öğretmeni ile becayiş yapabilir. İlgili mevzuatta yer alan tüm şartlar sağlandıktan sonra kuruma dilekçe verilmelidir.