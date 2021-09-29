Beceri Eş Anlamlısı – Beceri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Beceri eş anlamlısı ile merak ediliyor. Türk Dil Kurumu tarafından birçok farklı tanımı bulunan bu sözün yerine kullanılabilen yazılışı farklı ancak anlamları aynı ifadeler de vardır. Bir duruma, sisteme yön veren ilke olarak ifade edilen bu kelimenin Türkçe kökenli olduğu bilinirken öte yandan Beceri Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu bu noktada yanıt arıyor. İşte Beceri kelimesinin eş anlamlısı ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

En çok bilinen tanımıyla yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri sırasında da sıkça karşımıza çıkan bir konu olarak bilinmektedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız bu kelimeler çeşitli sebeplerle vatandaşların merak konusu haline geliyor.

Eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri ise Beceri kelimesidir.

BECERİ EŞ ANLAMLISI

Beceri kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre ustalık ve maharettir.

1.Ustalık

2.Maharet

BECERİ NE DEMEKTİR?

Beceri kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre " Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet." anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı da dolayısıyla ustalık ve maharettir. Aynı zamanda kurumun resmi sitesine göre bu kelime "Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet." Ve "Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu" anlamlarını da taşımaktadır.