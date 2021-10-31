Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:34

Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı

Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede yer alan ve anlamı bilinmeyen kelimelerin yanı sıra eş anlamlısı bilinmeyen de pek çok kelime bulunur. Türkçe kelime dağarcığı kapsamında oldukça zengindir. Bunun sebebi ile tarih boyunca farklı topluluklar ile etkileşim içinde olmasıdır. Bu etkileşim sayesinde Türkçe dil bakımından zenginleşmiştir. Kişilerin günlük konuşmalarda sıklıkla kullandığı ancak eş anlamlarını bilmediği kelimelerden biri bedendir. Bu kapsamda sizler için hazırladığımız Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı yazısında merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Kişiler günlük hayat içerisinde kendilerini ve düşüncelerini ifade etmek için pek çok farklı kelime kullanır. Bazı durumlarda ise bu kelimelerin yerine eş anlamlılarını kullanarak konuşmalarını daha etkili hale getirmeye çalışırlar. Kişilerin en çok kullandığı kelimelerden biri olan beden kelimesinin de eş anlamlısı merak edilir. Bu yüzden bireyler bu kelimenin eş anlamlı karşılıklarını öğrenmek için araştırma yapar. Peki, Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili nasıl cümleler kurulur. İşte bilinmesi gereken her şey yazımızda sizleri bekliyor.

BEDEN KELİMESİNİN ANLAMI

Beden kelimesi Türkçeye Arapçadan geçen bir kelimedir. Dört farklı anlamda kullanılabilir. Bunlardan biri giysilerde kişilerin vücut ölçülerini belirten anlamıdır. Diğer anlamı ise canlı varlıkların vücudunun tamamıdır. Bedenin bir diğer anlamı ise vücudun gövde bölümüdür. Son olarak TDK'ye göre bilinen bir anlamı da kale duvarıdır.

BEDEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Canlı varlıkların maddi bir bölümü olarak tanımlanan beden kelimesi yerine kullanılabilecek 3 farklı eş anlam vardır. Dilimize Arapçadan geçen beden kelimesi yerine kişiler gövde, varlık ve vücudu kullanabilir. Bu üç kelime her ne kadar farklı yazılsa da aynı anlamı taşır ve cümle içerisinde beden kelimesi ile aynı görevi görür. Kişiler cümle içerisinde beden yerine varlık, vücut ve gövde kelimelerini kullansa da anlamda bir bozulma meydana gelmez. Bunların yanı sıra cisim ve madde de beden yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimelerdir ancak kullanımı çok yaygın değildir.

BEDEN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Uzun süre soğukta kaldığı için bedeni buz kesmişti.
  • Aldığı elbisenin bedeni ona çok küçük geldiği için değiştirdi.
  • Şehrin bedeni (kale duvarı) sayesinde düşman içeriye giremedi.

BEDEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Tüm varlığı ile çocuklarına siper oldu.
  • sevgi ve saygının vücut bulmuş haliydi.
  • Yaşadığı kaza sonrası gövdesinden aşağısı felç oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA