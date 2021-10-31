Kişiler günlük hayat içerisinde kendilerini ve düşüncelerini ifade etmek için pek çok farklı kelime kullanır. Bazı durumlarda ise bu kelimelerin yerine eş anlamlılarını kullanarak konuşmalarını daha etkili hale getirmeye çalışırlar. Kişilerin en çok kullandığı kelimelerden biri olan beden kelimesinin de eş anlamlısı merak edilir. Bu yüzden bireyler bu kelimenin eş anlamlı karşılıklarını öğrenmek için araştırma yapar. Peki, Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili nasıl cümleler kurulur. İşte bilinmesi gereken her şey yazımızda sizleri bekliyor.

BEDEN KELİMESİNİN ANLAMI

Beden kelimesi Türkçeye Arapçadan geçen bir kelimedir. Dört farklı anlamda kullanılabilir. Bunlardan biri giysilerde kişilerin vücut ölçülerini belirten anlamıdır. Diğer anlamı ise canlı varlıkların vücudunun tamamıdır. Bedenin bir diğer anlamı ise vücudun gövde bölümüdür. Son olarak TDK'ye göre bilinen bir anlamı da kale duvarıdır.

BEDEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Canlı varlıkların maddi bir bölümü olarak tanımlanan beden kelimesi yerine kullanılabilecek 3 farklı eş anlam vardır. Dilimize Arapçadan geçen beden kelimesi yerine kişiler gövde, varlık ve vücudu kullanabilir. Bu üç kelime her ne kadar farklı yazılsa da aynı anlamı taşır ve cümle içerisinde beden kelimesi ile aynı görevi görür. Kişiler cümle içerisinde beden yerine varlık, vücut ve gövde kelimelerini kullansa da anlamda bir bozulma meydana gelmez. Bunların yanı sıra cisim ve madde de beden yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimelerdir ancak kullanımı çok yaygın değildir.

BEDEN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Uzun süre soğukta kaldığı için bedeni buz kesmişti.

Aldığı elbisenin bedeni ona çok küçük geldiği için değiştirdi.

Şehrin bedeni (kale duvarı) sayesinde düşman içeriye giremedi.

BEDEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM