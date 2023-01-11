Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir? Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Ülkemizde geçmişten bugüne birçok sanatçı yetişmiş ve yetişmektedir. Bedri Rahmi Eyüpoğlu da Türkiye'de sanatın birçok alanında çalışmalar yapmış önemli sanatçılarımızdandır. Peki Bedri Rahmi Eyüpoğlu kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir? Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun şiirleri nelerdir? Hangi şiir akımından etkilenmiştir? Bu gibi sorular siz okurlarımızın ve birçok ilgilinin merak ettiği soruların en başında gelmektedir. Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nu gelin beraber keşfedelim.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir ?

Bedri Rahmi Eyüpoğlu 1911 yılında Giresun Görele'de beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Babasının mesleğinden kaynaklı Anadolu'nun birçok kentinde bulunmuş ve eserlerinde buralardan beslenmiştir. Edebiyata da ilgi duyan Bedri Rahmi resim yaparken aynı zamanda şiir de yazmaya başlamıştır. 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesyonel sanat eğitimi almaya başlamıştır ve 1931 yılında da Fransa'da okuyan ağabeyinin yanına gitmiştir. 3 yıl Fransa'da kaldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüştür. Güzel Sanatlar Akademisi'nin 1936 yılındaki diploma yarışmasında Hamam adlı çalışması ile birinci olmuştur. 1937 yılında ise Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim öğretmenliğine başlamıştır. Kariyerini profesör olarak sürdüren Eyüpoğlu, 21 Eylül 1975'te yaşamını kaybetmiştir.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu şiirleri, şiir anlayışı nedir?

Resme olduğu kadar şiir ve düzyazıya da küçük yaşlarda başlamış olan sanatçı bu alanda da Anadolu'ya olan hayranlığını sürdürmüş ve eserlerine yansıtmıştır. Şiirlerini 1933 yılından sonra Ses, Güney, İnsan ve Varlık dergilerinde yayımlamıştır. İlk şiiri olan Yaradana Mektup 1941 yılında yayımlanmıştır. En bilinen şiirlerinden biri ise İstanbul Destanı'dır. Halk edebiyatının masal, deyiş, şiir gibi türlerine duyduğu hayranlık şiirlerinde de görülmüştür. Halk dilinden ve şiirlerinden aldığı öğeleri şiirlerinde yansıtmış, resimlerinde de benzer temaları işlemiştir. Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı deneme yazılarında da gündeminde sürekli halk kültürünü ve sanatını ele almıştır. Ölümünden sonra yazı ve mektupları oğlu Mehmet Hamdi Eyüpoğlu tarafından derlenerek kitaplaştırılmıştır.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun eserleri;

Şiir:

Yaradana Mektuplar (1941),

Karadut (1948),

Tuz (1952),

Üçü Birden (1953),

Dördü Birden (1956),

Karadut 69 (1969),

Dol Kara-bakır Dol (1974).

Gezi:

Canım Anadolu (1953)

Tezek (1975)

Delifişek (1975)

Ölümünden sonra yayımlanan bazı kitapları:

Yaşadım (kitaplarına girmemiş şiirler, 1977)

Babatomiler (1978)

Çağdaş Türk Resminden Örnekler (başka imzalarla, 1982)

Kardeş Mektupları (mektup, 1985),

Bu Anadolu Var ya (kitaplarına girmemiş yazılarından seçme, 1993)

Kültür Yokuşu (haz. Mehmet Eyüboğlu, 1995)

Körolası (yazılar, 1999)

Dost Dost (1938-1945 arası deneme ve makaleleri, 2004)

Resme Bakarken (haz. Mehmet Hamdi Eyüboğlu, 2005)