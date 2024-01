Been Gone Farkı Nedir? Been ve Gone Arasındaki Fark Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?

İngilizcedeki düzensiz fiillerin üçüncü halleri en çok Present Perfect Tense ile Past Perfect Tense de kullanılır. Been ve gone fiillerine bakıldığında, birinin hala devam etmekte olan bir durumu ifade ettiği, diğerinin ise yakın geçmişte yapılan bir eylemi bildirdiği görülebilir. Başta öğrenciler olmak üzere İngilizce öğrenmeye çalışanların, been gone farkı nedir ve hangi durumlarda kullanılır bilmesinde fayda vardır.

Been Gone Farkı Nedir?

Been, be fiilinin üçüncü halidir ve Past Perfect ile Present Perfect Tense'de kullanılır. Have/has/had'den sonra getirilen been fiili, "olmak" anlamını taşır. Bir durumun veya öznenin yapmış olduğu bir eylemin, olup bittiğini bildirir. Gone ise go fiilinin üçüncü halidir ve tıpkı been gibi Present Perfect ve Past Perfect Tense'de kullanılır. Gone'ın anlamına bakıldığında "gitmiş" olduğu görülür. Ancak been ve gone, her ne kadar 3. haldeki fiiller olsalar da aralarında anlam bakımından fark vardır. Been, öznenin geçmişte herhangi bir yerde bulunduğunu, orayı ziyaret ettiğini ve deneyimlediğini ifade eder. Gone ise öznenin bir yere gittiğini, ancak hala orada olduğunu ve henüz dönmediğini belirtir. Yapılan ziyaretin henüz bitmediğini ve kişinin halihazırda gittiği yerde olduğunu söyler. Daha iyi anlaşılması açısından been ve gone fiillerinin kullanıldığı bazı örnek cümleler şu şekilde gösterilebilir:

Been'e örnekler:

1.I've been to Mecca 3 times. I think Mecca is a very impressive city. (3 kez Mekke'ye gittim. Bence Mekke çok etkileyici bir şehir.)

2.My friend has been to Germany many times. (Arkadaşım birçok defa Almanya'da bulundu.)

3.She has been to different cities in Europe many times. (Birçok kez Avrupa'daki farklı şehirlere gitti.)

Gone'a örnekler

1.My older brother Allan has gone to Detroit. (Ağabeyim Allan Detroit'e gitti.)

2.She's gone to the hospital. So she's going to go home in a moment. (O hastaneye gitti. Yani birazdan eve döner.)

3.My sister gone to the office. However, she still hasn't returned. (Kız kardeşim ofise gitti. Ancak hala geri dönmedi.)