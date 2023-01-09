Behçet Kemal Çağlar Kimdir? Behçet Kemal Çağlar Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

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Behçet Kemal Çağlar Kimdir?

Behçet Kemal Çağlar, Türk edebiyatının yetiştirdiği önemli yazarlardan biridir. Kendisi 1908 yılında Erzincan'da doğmuştur. 24 Ekim 1969 tarihinde de İstanbul'da hayata gözlerini kapamıştır. Tahsil hayatına Konya'da başlayan yazar, ilk olarak Numune Mektebi'ne başlamış, sonrasında ise Konya Sultanisi'nde eğitim hayatına devam etmiştir. Babasının tayini nedeniyle 1916 yılının Sonbaharında birkaç ay Kudüs'te kalmıştır.

Kudüs'ten sonra Kayseri'ye gelen Çağlar, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1925 yılında Zonguldak Maden Mühendis Mektebi'ne giren Çağlar bu okuldan 1929 yılında birincilikle mezun olmuştur. Ankara'da Maden Tarama Enstitüsünde göreve başlamıştır.

Behçet Kemal Çağlar'ın hayatında şiirin çok özel bir yeri olsa da kendisi piyes yazarlığında da kendini ispatlamıştır. Şahsen rol aldığı Çoban Piyesi ve Ergenekon Piyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dikkatini çekmiştir. Ünlü yazarlar, siyasetçiler ile yakın ilişki kurmuştur. Atatürk'ün yaptığı devrimlere ve mücadele azmine olan hayranlığı, dönemin değerli şahsiyetlerinin dikkatini çekmiştir. 1935 senesinde halk müfettişi olarak göevlendirilen Behçet Kemal Çağlar, yurdun dört bir yanını dolaşmıştır. Bu süre içerisinde edebiyatla daha yakından ilgilenme fırsatı bulmuştur.

Behçet Kemal Çağlar Hayatı

Behçet Kemal Çağlar, derin bir vatan sevgisine sahip bir insandı. Atatürk devrimlerinin uygulanmasına da büyük katkı sağlamıştır. Günlük gazete ve haftalık dergilerde Atatürk devrimlerinin icrasına yönelik makaleler hazırlamıştır. Atatürk'ün vefatından sonra derin bir üzüntü duyan Behçet Kemal Çağlar, kendisini Atatürk'e ve Onun devrimlerine adamıştır.

1949 yılında Erzincan Milletvekili seçilen Çağlar, bir kısım siyasi çatışmalar nedeniyle partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmiştir. Sonraki süreçte Robert Koleji'nde öğretmenlik yapan Çağlar, TRT yönetim kurulu başkanlığı, meclis üyeliği, Akbank neşriyat müdürlüğü ve program uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Behçet Kemal Çağlar Eserleri

Behçet Kemal Çağlar, edebiyat alanında çok sayıda çalışmaya imza atmıştır. Yazarın ön plana çıkan şiirleri aşağıda sıralanmıştır.

Burada Bir Kalp Çarpıyor

Erciyes'ten Kopan Çığ

Benden İçeri

Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı 3 adet oyun vardır. Bu oyunlar kronolojik sıraya göre aşağıdaki gibidir.

1933 yılında yazılan Çoban

1935 yılında yazılan Atilla

1937 yılında yazılan Deniz Abdal

Behçet Kemal Çağlar, makale ve deneme kategorisinde de çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu kapsamda yazılan tüm eserlere yazımızda yer vermeyeceğiz. Fakat 1966 yılında yazılan Kur'an-ı Kerim'den İlhamlar ve 1969 yılında yazılan Battal Gazi Destanı, öne çıkan eserler arasındadır. Yazarın diğer eserleri de incelenmesi ve okunması gereken kaynaklar arasındadır. Yazarın çok sayıda eseri edebiyat alanına büyük katkı sağlamıştır. Yazarın birçok eseri edebiyat derlerinde incelenmektedir.