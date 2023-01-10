Behçet Necatigil Kimdir? Behçet Necatigil Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Mesleği öğretmenlik olan Behçet Necatigil kimdir diye soranlar olabilir. Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Behçet Necatigil eserleri, birçok kişi tarafından araştırılır. Behçet Necatigil edebi kişiliği ile dikkat çeker. Radyo oyunları ile de bilinen Behçet Necatigil hayatı nasıl diyenler vardır. Behçet Necatigil hangi akım ve topluluğa dahil diye sorulur. Peki Behçet Necatigil hangi dönemde yaşamıştır? Behçet Necatigil sözleri neler?

Behçet Necatigil Kimdir?

Öğretmenlik, çevirmenlik ve şairlik yapan Behçet Necatigil, 16 Nisan 1916 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Modern Türk şiiri şairlerinden olan Behçet Necatigil'in babası, aslen Kastamonulu olan Hacı Mehmet Necati Efendi'dir. Annesi ise müderrislik yapan Hafız İbrahim Hakkı Efendi'nin kızı Bedriye Hanım'dır. Şairin gerçek ismi, Mehmet Behçet Gönül'dür, ancak 1951'de mahkeme kararı ile adını değiştirmiştir. İlköğretimi, Kastamonu Erkek Muallim Tatbikat Mektebi'nde bitirmiştir. Ortaöğretime ise Kastamonu Lisesi'nde başlamıştır. O yıllarda yakalandığı "adenit tüberküloz" hastalığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmıştır. Tedavi olduktan sonra ise İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir.

Şair ilk şiirlerini de hastalık geçirdiği zamanlar olan 1927 ile 1928 yıllarında kaleme almıştır. "Küçük Muharrir" adlı el yazısı dergi ile şiirlerini yayınlamaya başlamıştır. Daha sonra şiirleri, fıkraları ve hikâyeleri Akşam gazetesinde yayınlanmıştır. İlk edebi metni olan "Gece ve Yas" şiiri ise Varlık dergisinde yayınlanmıştır. Kabataş Erkek Lisesi'nden 1936 yılında birinci olarak mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başlamıştır. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ali Nihat Tarlan ile tanışmış ve onlardan ders almıştır. Cahit Külebi ile de yakın arkadaş olan Necatigil, Divan ve Tanzimat şiirleri yakından ilgilenmeye başlamıştır.

O sıralar Almanca öğrenmek için Alman Filolojisi bölümündeki derslere girmiştir. 1940 yılında mezun olmuş ve ardından hemen öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Askerliğini tamamlayıp İstanbul'a döndükten sonra Kabataş Erkek Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. İlk şiir kitabı olan "Kapalı Çarşı"yı aynı yıllarda 1945'te yayınlamıştır. Ardından 1945 ve 1955 yılları arasında sırasıyla, "Çevre", "Evler", "Eski Toprak" ve "Yaz Dönümü" gibi eserlerini ortaya koymuştur. Şairin tüm bu eserleri ayrı ayrı ödüller kazanmış ve dereceler almıştır. 1963 yılında ise radyo oyunları yazmaya başlamış ve hepsini dört ciltlik bir eserde toplamıştır. Ek olarak, Norveçli ve Alman yazarlardan bazılarının eserlerini Türkçeye çevirmiştir. 13 Aralık 1979 yılında ise kanser nedeniyle İstanbul'da vefat etmiştir.

Behçet Necatigil Eserleri Nelerdir?

Şair, toplumcu realist sanat anlayışına sahip olsa da aslında bağımsızdır. Cumhuriyet döneminde eserler üretmiştir, ancak herhangi bir topluluğa ve akıma bağlı değildir. Genel itibariyle, Modern Türk şiiri şairlerinden kabul edilir. Halk kültüründen etkilenmiş ve batı şiiri ile harmanlamıştır. Ölçü ve uyağa çok önem vermemiş ve şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. "Dar çevre" şairi olarak bilinen Necatigil, şiirlerini evler, sokaklar ve günlük yaşam üzerinden ilham alarak yazmıştır. Radyo oyunlarında ise daha çok mitolojik öğelere yer vermiştir. Onun eserleri ise şu şekildedir:

Şiir Kitapları

Kapalı Çarşı

Çevre

Evler

Eski Toprak

Arada

Dar Çağ

Yaz Dönemi

Divançe

İki Başına Yürümek

En/Cam

Zebra

Kareler Aklar

Sevgilerde

Beyler

Söyleriz

Yayımlanmamış Şiirler

Radyo Oyunu

Düzenle

Yıldızlara Bakmak, Kadın ve Kedi

Gece Aşevi

Üç Turunçlar

Pencere

Ertuğrul Faciası

Düzyazılar

Bile/Yazdı

Düzyazılar 1

Düzyazılar 2

Diğer Eserleri

Düzenle

Atatürk Şiirleri

100 Soruda Mitologya

Musullu Süleyman

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Behçet Necatigil Sözleri Neler?

Aşağıda şairin söylemiş olduğu bazı sözlere yer verilmiştir.

Seni her özlediğımde sana bakmak istiyorum ve seni sende görmek sadece.

Seni özlemek istemiyorum ben, ben seni yaşamak istiyorum.

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı.

Ne hoyrat kullanmışlar, sevincin sesi çıkmıyor.

Ne paraya çevrilmez, biz onun peşindeyiz.

Adında isyan ediyorum. Seni özlemek istemiyorum ben, Ben seni yaşamak istiyorum.