Behemehal Ne Demek? Behemehal Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Son derece zengin bir dil olan Türkçe birçok eskimiş sözcüğü içerir. Bu kapsamda ele alınabilen behemehal kelimesinin anlamı da yaygın olarak araştırılır. Bir zarf sözcüğü olan behemehal günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir ifadeyle eş anlamlıdır. Bu bağlamda behemehal kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı kolaylıkla açıklanabilir. Yani behemehal ne demek diyenlere ilgili kelimenin eş anlamlısı üzerinden açıklama yapılmalıdır.

Behemehal Ne Demek?

Türkçede günümüzde de kullanılmaya devam etse bile eskimiş olan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri olan behemehal zarf türündedir. Ele alınan bu zarf sözcüğüne eski metinlerde, edebi eserlerde ve siyasetle ilgili yazılarda sıklıkla rastlanır. Ancak eskimiş bir zarf sözcüğü olan behemehal ifadesinin anlamı genelde yaygın olarak bilinmez.

Dolayısıyla bu sözcüğün TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki tanımına değinilmesinde fayda vardır. Behemehal kelimesi günümüzde sıklıkla sesletilen kesinlikle ifadesiyle aynı anlama gelir. Dolayısıyla behemehal sözcüğünün ifade ettiği anlamların detaylı listesi şu şekilde aktarılabilir:

Kesin bir biçimde, kesin olarak Şüphe götürmeyecek derecede Yüzde yüz, elbet, elbette Evelallah, her halde, her halükarda Katiyetle İlla, katiyen Kesin, kesinkes, mutlaka Mutlak, mutlaka, banko Ne olursa olsun, ne yapıp yapıp

Behemehal Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Behemehal kelimesinin Türkçe bir kelime olan kesinlikle sözcüğüyle aynı anlamda kullanıldığı bilinir. Eskimiş bir sözcük olan behemehal Farsça be + heme ve Arapça hal kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Günümüzde günlük konuşmalarda pek kullanılmayan bu ifadeye çeşitli edebi eserlerde veya resmi metinlerde rastlanması olağandır. Dolayısıyla kökeni ve anlamı hakkında açıklama yapılan bu ifadenin yer aldığı cümle örnekleri şu şekilde sıralanmalıdır: