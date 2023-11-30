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Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:37 Son Güncelleme: 30.11.2023 15:37

Behemehal Ne Demek? Behemehal Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Eskimiş bir zarf sözcüğü olan behemehal özellikle edebiyat ile siyaset alanına ait olan metinlerde sıklıkla kullanılır. Bu sözcüğün eş anlamlısı ise günümüzde aktif olarak kullanılan ifadeler arasındadır. Dolayısıyla behemehal kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı üzerine detaylı bilgi aktarılabilir. TDK güncel sözlüğündeki açıklamalar da behemehal ne demek diyenlere yanıt sunulmasını mümkün kılar.

Behemehal Ne Demek? Behemehal Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Son derece zengin bir dil olan Türkçe birçok eskimiş sözcüğü içerir. Bu kapsamda ele alınabilen behemehal kelimesinin anlamı da yaygın olarak araştırılır. Bir zarf sözcüğü olan behemehal günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir ifadeyle eş anlamlıdır. Bu bağlamda behemehal kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı kolaylıkla açıklanabilir. Yani behemehal ne demek diyenlere ilgili kelimenin eş anlamlısı üzerinden açıklama yapılmalıdır.

Behemehal Ne Demek?

Türkçede günümüzde de kullanılmaya devam etse bile eskimiş olan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri olan behemehal zarf türündedir. Ele alınan bu zarf sözcüğüne eski metinlerde, edebi eserlerde ve siyasetle ilgili yazılarda sıklıkla rastlanır. Ancak eskimiş bir zarf sözcüğü olan behemehal ifadesinin anlamı genelde yaygın olarak bilinmez.

Dolayısıyla bu sözcüğün TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki tanımına değinilmesinde fayda vardır. Behemehal kelimesi günümüzde sıklıkla sesletilen kesinlikle ifadesiyle aynı anlama gelir. Dolayısıyla behemehal sözcüğünün ifade ettiği anlamların detaylı listesi şu şekilde aktarılabilir:

  1. Kesin bir biçimde, kesin olarak
  2. Şüphe götürmeyecek derecede
  3. Yüzde yüz, elbet, elbette
  4. Evelallah, her halde, her halükarda
  5. Katiyetle
  6. İlla, katiyen
  7. Kesin, kesinkes, mutlaka
  8. Mutlak, mutlaka, banko
  9. Ne olursa olsun, ne yapıp yapıp

Behemehal Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Behemehal kelimesinin Türkçe bir kelime olan kesinlikle sözcüğüyle aynı anlamda kullanıldığı bilinir. Eskimiş bir sözcük olan behemehal Farsça be + heme ve Arapça hal kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Günümüzde günlük konuşmalarda pek kullanılmayan bu ifadeye çeşitli edebi eserlerde veya resmi metinlerde rastlanması olağandır. Dolayısıyla kökeni ve anlamı hakkında açıklama yapılan bu ifadenin yer aldığı cümle örnekleri şu şekilde sıralanmalıdır:

  1. Her şeyden önce behemehal toplantıya dahil olup önemli bilgileri öğrenmeliydim.
  2. Behemehal parti binasına geçiş yaparak gündem hakkındaki görüşlerimi aktarmalıyım.
  3. Seninle behemehal yöneticilere ulaşarak bu konu üzerine görüşme yapmalıyız.

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Behemehal Ne Demek? Behemehal Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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