Beherglas Nedir? Beherglas Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar ve Kaç Dereceye Kadar Dayanır?

Beherglaslar, bardağa benzeyen ve laboratuvarda kullanılan bir araçtır. Pek çok insan bu aracı ilk kez gördüğünde ya da adını ilk kez duyduğunda "beherglas nedir?" sorusu aklında oluşur. Bu aletin laboratuvarda kullanıldığını öğrenen ve hakkında biraz bilgi edinen kişiler de "Beherglas ne işe yarar, ne için kullanılır ve kaç dereceye kadar dayanır?" sorularını araştırırlar. İşte merak edilen bu soruların yanıtları…

Beherglas Nedir?

Beherglas, laboratuvar ortamında yapılan deneylerde kullanılan bir araçtır. Her laboratuvarda bulunması önemli olan bir malzemedir. Sıvı ürünlerin saklanmasında, ısıtılmasında ya da karıştırılmasında kullanılır. Genellikle camdan üretilen bir malzeme olarak karşımıza çıksa da, porselen ya da plastikten üretilmiş olan çeşitleri de bulunur. Silindir şeklinde ve üzeri açık bir araçtır. Üzerinde genelde içerisine konulan ürünü ölçebilmek için "mg" işaretleri bulunur. Görünümü bardağa benzese de bardaklardan farklı olarak ağız kısımlarında bir çentik bulunur. Bu çentik sıvıların kolay bir şekilde dökülmesine yarar.

Beherglas Ne İşe Yarar?

Beherglasların kullanım alanı oldukça geniştir. Çünkü sıcağa ve soğuğa dayanımları yüksektir. Çünkü beherglas camı 180 derece ve hatta daha fazla olan sıcaklıklara bile rahat bir şekilde dayanır. Genel olarak kullanımı içerisinde sıvı karıştırmak veya sıvı ısıtmaktır. Buna ek olarak beherglaslar bir sıvının hacmini ölçmek için ve içerisinde bulunan sıvının diğer kaba rahat bir şekilde aktarabilmek için de kullanılırlar.