Belçika Dili Nedir? Belçika Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Dünyanın var oluşundan bu yana insanların birincil iletişim yolu dil olmuştur. Her milletin yahut ülkenin kullandığı dil/diller mevcuttur. Bazı ülkeler sadece kendilerine has resmi dili konuşurken bazıları birkaç konuşmaktadır. Ülkeler hakkında kültürel bilgiler edinilirken resmi dilleri de muhakkak öğrenmek gereklidir. Bu hususta Belçika'da ana dili ve resmi dili merak edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Belçika hakkında araştırma yapan bireyler Belçika resmi dili nedir merak etmekte, Belçika'da hangi dil konuşuluyor incelemektedir. Peki, Belçika dili nedir? Ayrıntılar içeriğimizde yer almaktadır.

Belçika Resmi Dili Nedir?

Belçika resmi adıyla Belçika Krallığı Batı Avrupa'da yer alan federal bir devlettir. Avrupa Birliği ve NATO gibi önemli uluslararası oluşumların merkezi olan bu ülke yaklaşık olarak 12 milyon nüfusa sahiptir. Belçika resmi dil konusunda birçok ülkeden ayrılan bir özelliğe sahiptir, çünkü ülkede konuşulan 3 resmi dil vardır. Bahsi geçen Belçika resmi dilleri; Felemenkçe (Hollandaca), Fransızca ve Almanca dilleridir.

Belçika'da Hangi Dil Konuşuluyor?

Belçika, Avrupa kıtasının hem sosyolojik hem de ekonomik yönüyle önemli bir ülkelerinden birisidir. Birkaç etnik kökenden Avrupa vatandaşı Belçika'da yaşamakta olduğu için ülkede konuşulan dil sayısı da fazladır. Belçika nüfusunun çoğunluğunu Fransız, Felemenk ve Alman kökenli vatandaşlar oluşturduğu için ülke genelinde konuşulan diller Almanca, Felemenkçe ve Fransızcadır. Yapılan araştırmalar sonucunda istatistikler Belçika nüfusunun %60'nın Felemenkçe, %39'nun Fransızca, %1'ininde Almanca konuştuğunu göstermektedir. Ülkenin genç nüfusunun çoğunluğu da ileri seviyede İngilizce bilmektedir.