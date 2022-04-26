Belçika Para Birimi Nedir? Belçika Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Belçika, Batı Avrupa'da yer alan bazı uluslararası arası birliklerin organizasyon merkezlerini barındıran bir ülkedir. Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerinden birisine ve refah yaşam standartlarına sahip bir ülke olan Belçika'nın yıllık gayri safi yurt içi hasılası ortalama 550 milyar dolar tutarındadır. Peki, Belçika'nın resmi para birimi nedir? Belçika para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar…

Belçika Para Birimi Nedir?

Belçika'nın resmi para birimi 2002 yılına kadar Belçika Frangı idi. 1 Belçika Frangı 100 centiemden oluşur. İlk Avrupa Birliği üyelerinden olan Belçika'nın güncel para birimi ise Euro'dur.

Euro adına 'sent' denilen 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni paraya, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot paraya sahiptir.

Belçika Para Birimi Kaç TL'dir?

Belçika ile Türkiye arasında gerçekleşen ithalat ihracat ilişkisinin ortalama hacmi 6 milyar dolar civarındadır. İki ülke arasındaki alışveriş ilişkisinin yanı sıra, Türkiye Belçika arasında eğitim ve tatil amaçlı seyahatler sıklıkla gerçekleşmektedir.

Tüm bu bilgilere ilaveten Belçika'da yaşayan 250.000 Türk vatandaşı olması sebebi ile Belçika para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. Güncel kurlara göre 1 Euro yaklaşık 15.91 Türk Lirasına tekabül eder.

Belçika Para Birimi Sembolü Nedir?

Belçika'nın resmi para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklindedir.