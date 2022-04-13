Belçika’da Saat Kaç? Türkiye Belçika Saat Farkı İle Brüksel’de Şu An Saat Kaç?

Belçika, Avrupa'nın batısında yer alan ve bir Avrupa Birliği üyesi olan ülkedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Belçika, 11 milyon nüfusa sahiptir. Yoğun nüfuslu bu ülkenin saat dilimi merak edilmiştir. Her ülkede olduğu gibi Belçika'nın da ortak saat dilimi vardır. Bu noktada ulusal saatin önemi dikkat çeker. Ulusal saat, uluslararası ortak saat kullanımı amacıyla ortak bir başlangıç verilerek oluşturulmuştur. Greenwich esas alınarak bir ülkenin saat dilimi bulunabilir. Bu durumda farklı boylamlarda yer alan ülkelerin arasında saat farkı oluşur. Bunun aksine aynı boylamda yer alan ülkelerde saat farkı yoktur ve eşit kabul edilir. Belçika'da saat kaç sorusunun yanı sıra, Türkiye ile arasındaki saat farkının kaç olduğu merak edilir. Her iki ülkenin farklı boylamlarda yer almasından ötürü saat farkının oluşması mümkündür.

Belçika'da Saat Kaç?

Başkenti Brüksel olan Belçika, bir Batı Avrupa ülkesidir. Pek çok turiste ev sahipliği yapan bu ülkenin saat dilimi merak edilmiştir.

Bir ülkenin saat dilimini öğrenmek için, Greenwich ile arasındaki boylam sayısı dikkate alınır. Bu durumda bir ülke on beş boylam aralıklardan hangisinin içerisinde yer alıyorsa, o boylamın saatini ulusal saat olarak kullanır. Belçika'nın saat dilimi UTC+2'dir.

Belçika Türkiye Saat Farkı

Belçika, nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkelerden birisidir. Avrupa Birliği'nde yer alan bu ülke pek çok açıdan gelişmiş bir yerdir. Belçika'ya yolculuk yapan kişiler özellikle saat farkını merak etmiştir.

Türkiye ise Belçika'nın güneyinde olan, Orta Asya'da bulunan bir ülkedir. Belçika ile Türkiye arası mesafe, 3425 kilometredir. Belçika'nın saat dilimi UTC+2'dir. Daha güneyde olan Türkiye'nin sabit saat dilimi ise UTC+3'tür. Her iki ülke arası saat farkı bu durumda 1 saattir.

Belçika Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Ülkeler arası saat farkı, genel anlamda boylam farkına bağlı olarak değişiklik gösterir. Belçika ile Türkiye arasındaki saat farkı da buna göre belirlenir. Belçika, Türkiye'nin kuzeyinde yer almaktadır.

Belçika'nın saat dilimi UTC+2 iken, Türkiye'nin saat dilimi UTC+3'tür. Türkiye böylece, Belçika'ya göre bir saat ileridedir. Yani, Belçika'da saat 20:00 ise, Türkiye'de saat 21:00 olacaktır.