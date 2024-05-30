Beleş Eş Anlamlısı Nedir? Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Beleş kelimesi Arapça bilāşey kelimesinde gelir. Argo bir kelime olan beleş kelimesi dilimizde hiç para ödemeksizin, karşılıksız olarak elde edilebilen durumlar için kullanılmaktadır. Eş anlamlısı yönünden birçok alternatife sahip olan beleş kelimesi argo harici kullanımlara da sahiptir. Kelimenin argo harici kullanımlarını bilmek birçok farklı durum ve alan için kullanım imkanı sağlar. Beleş eş anlamlısı nedir, beleş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile bu gibi durumlara uygun ifadeler oluşturabilirsiniz.

Beleş Eş Anlamlısı Nedir ?

TDK'nın tanımına göre beleş kelimesi bedava anlamında kullanılır.

Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Beleş anlamında kullanılabilecek diğer kelimeler: Ücretsiz, bedava, parasız, karşılıksız kelimeleridir.

Beleş Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Beleş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;