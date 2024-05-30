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Haberler Eğitim Haberleri Beleş Eş Anlamlısı Nedir? Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 13:18 Son Güncelleme: 30.5.2024 13:18

Beleş Eş Anlamlısı Nedir? Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler diğer bir adıyla sinomimler yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde anlam yönünden daha çeşitli cümleler oluşturulur. Bu sayede dilde zenginlik ve anlam çeşitliliği sağlanır. Gün içerisinde farklı bağlamlarda kullanılabilen beleş kelimesi de eş anlamlı kelime grupları içerisinde yer alır. Beleş eş anlamlısı nedir, beleş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıl sağlanır bilmek ifadeleri daha etkileyici hale getirir.

Beleş Eş Anlamlısı Nedir? Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Beleş kelimesi Arapça bilāşey kelimesinde gelir. Argo bir kelime olan beleş kelimesi dilimizde hiç para ödemeksizin, karşılıksız olarak elde edilebilen durumlar için kullanılmaktadır. Eş anlamlısı yönünden birçok alternatife sahip olan beleş kelimesi argo harici kullanımlara da sahiptir. Kelimenin argo harici kullanımlarını bilmek birçok farklı durum ve alan için kullanım imkanı sağlar. Beleş eş anlamlısı nedir, beleş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile bu gibi durumlara uygun ifadeler oluşturabilirsiniz.

Beleş Eş Anlamlısı Nedir ?

TDK'nın tanımına göre beleş kelimesi bedava anlamında kullanılır.

Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Beleş anlamında kullanılabilecek diğer kelimeler: Ücretsiz, bedava, parasız, karşılıksız kelimeleridir.

Beleş Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Beleş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Karşılıksız olarak yapılan yardımlar sayesinde geçimini sağlıyor.
  • Evine aldığı mobilyaların çoğuna para ödemedi.
  • Uygulamadan iki aylık bedava internet kullanımı kazandı.
  • Biriktirdiği puanlar sayesinde ikinci gömleğini ücretsiz aldı.
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Beleş Eş Anlamlısı Nedir? Beleş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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