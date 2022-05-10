Belgisiz Sıfat Nedir? Belgisiz Sıfat Örnekleri, Özellikleri Ve Görevleri

Türkçe ve dil anlatım derslerinin baş tacı olan sıfatlar; niteleme sıfatı, soru sıfatı, sayı sıfatı, adlaşmış sıfat, belgisiz sıfat olarak çeşitli gruplara ayrılıyor. Bu gruplar da kendi içlerinde çeşitlere bölünebiliyor. Belgisiz sıfat, en çok merak edilen türler arasında yer alıyor. Peki, belgisiz sıfat nedir? Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları yazımızda derledik. Belgisiz sıfat konusu yazımızın devamında sizlerle.
Belgisiz sıfat; varlıkların miktarının tam olarak belli olmadığı durumlarda kullanılıyor. Belirsiz bir biçimde durumu bildiren sıfatlara, belgisiz sıfat deniliyor. Yalın olarak ya da birleşik sıfat yapısındaki belirsizlik sıfatları şunlardır:
Az, çok, az buçuk, başka, bazı, biraz, belli başlı, birçok, birkaç, bir hayli, birtakım, bütün, tüm, çoğu, her, fazla, herhangi bir, herhangi, hiçbir, kaç, kimi, sınırsız, hudutsuz, bunca…
Belgisiz sıfat örneklerine gelin birlikte bakalım:
Belgisiz sıfatların belirttikleri isimlerin çoğul ya da çoğul olmadan kullanılmaları kurallara bağlı olarak gerçekleşiyor. O kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:
"Her kuşun eti yenmez." sözünde kuş tekil olarak kullanılıyor.
"Bütün çocuklar oyun oynamayı sever." Cümlesinde çocuk kelimesi çoğul kullanılıyor.
Belgisiz sıfat, isme belirsizlik anlamı katıyor. Bu nedenle isme "ne kadar, ne zaman ve kaç" soruları sorularak tespit ediliyor. Birkaç örnek üzerinden belgisiz sıfat bulmayı anlatalım:
Öncelikle cümlenin yüklemini bulmak gerekiyor. "Vardı" kelimesi cümlenin yüklemi. "Ne vardı?" sorusunu sorarak, kediye ulaşıyoruz. Peki "kaç kedi vardı?" Bu sorunun yanıtı ise "birkaç." Bu kelime belirsizliği ifade ettiği için bu sıfatın belgisiz olduğunu anlayabiliriz.
"Kaç öğrenci başarılı oldu?" sorusunu sorduğumuzda "her" yanıtını alıyoruz. Bu cevap da belirsiz olduğundan, belgisiz sıfat diyebiliriz.
"Ne zaman" sorusunu sorduğumuzda "başka zaman" yanıtını alıyoruz. Bu durum belirsizliği ifade ediyor. O nedenle de belgisiz sıfat olarak sayılıyor.
"Kim mutlu olmayı hak ediyor?" sorusunu sorduğumuzda "her insan" yanıtını alıyoruz. Burada her insan kastedildiği için kafa karışıklığı oluşabiliyor. Net bir sayı verilemeyen durumlarda (tüm, bütün, her gibi) netlik oluşmuyor. Bu nedenle bu sıfatlara da belgisiz sıfat diyebiliyoruz.