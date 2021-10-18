Belgisiz zamir nedir? Belgisiz zamir ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

İsim olarak kullanılabilen ve ismin yerine geçen kelimelere zamir denir. Bu yazımızda, anlatmak istediklerimizin niteliğine göre değişen zamir çeşitlerinden belgisiz zamiri sizler için inceledik. Aşağıda belgisiz zamir konu anlatımı, belgisiz zamir örnekleri, belgisiz zamirle ilgili cümleleri ve çeşitli örnekleri bulabilirsiniz.

BELGİSİZ ZAMİR NEDİR?

Hangi ismin ya da varlığın yerini tuttuğu açık bir şekilde belli olmayan, birden fazla ismin yerine geçebilen ya da yerine geçtiği isim hakkında net bir bilgi vermeyen zamir çeşidine belgisiz zamir denir. Yani bir cümlede bahsedilen nesnenin ya da kişinin ne olduğu belli değilse o kelime ya da kelimelere "belgisiz zamir" denir. Birçoğu, belgisiz sıfatların çekim eki almasıyla oluşmuştur. Ya da yine birçoğu, belgisiz sıfatlara "i", "u", "ü" gibi iyelik eklerinin eklenmesiyle oluşmuştur. "Biri", "birisi", "kimileri", "kimisi", "hepsi", "birçokları", "birileri", "kimse", "birazı", "birkaçı", "bazısı", "birçoğu", "başkaları", "birtakımı", "falan", "filanca", "falanca", "şey", "tamamı", "falan, filan…" belgisiz zamir örnekleri arasındadır.

BELGİSİZ ZAMİRLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Kimse işini yapmıyordu.

işini yapmıyordu. Çantamdakilerin birkaçı kırıldı.

kırıldı. Tamamı, bu zor günler içindi.

bu zor günler içindi. Herkes kendi çıkarı doğrultusunda ilerliyor.

kendi çıkarı doğrultusunda ilerliyor. Birisi pencereden dışarı bakıyor.

pencereden dışarı bakıyor. Birkaçı bizimle gelebilir.

Belgisiz zamirle ilgili dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Türkçe'de bazı ikilemeler kullanırız ve ikilemelerden ikinci kelime anlamsız olabilir. Bu anlamsız olan kelimeler bazı ikilemelerde zamirdir. Örneğin; "Çanta manta aldım." cümlesinde "manta" kelimesi zamirdir.

Aynı zamanda, kişi zamiri ve işaret zamiri bir cümlede bir arada ikileme şeklinde kullanıldıklarında belgisiz zamir görevi üstlenebilirler. "Onun bunun ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum" cümlesinde "onun bunun" ikilemesinde bahsedilen kişilerin kim olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle bu ikileme bu cümlede "belgisiz zamir" görevindedir.

Ayrıca belgisiz zamirler isim tamlamalarında tamlanan ya da tamlayan olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin; "Arkadaşlarımdan bazıları bugün okula gelmedi." cümlesinde "arkadaşlarımdan bazıları" söz öbeği bir isim tamlamasıdır ve bazıları kelimesi zamirdir. Çünkü cümleyi kuran kişinin bazı arkadaşlarının yerine geçmiştir fakat hangi arkadaşlardan bahsedildiği isim olarak belirtilmemiştir.

Bazı durumlarda belgisiz zamirler ve belgisiz sıfatlar çokça karıştırılabilmektedir. Bu karışıklığın önüne geçebilmek için bu ikisi arasındaki farkı inceledik.

BELGİSİZ SIFAT VE BELGİSİZ ZAMİR ARASINDAKİ FARK

Sıfatlar, cümlelerde ismi nitelerler. Yani bir kelimenin bir cümlede sıfat olup olmadığı bir ismi nitelemesine göre anlaşılır. Bahsedilen isim cümlede açıkça bellidir. Fakat belgisiz zamirlerde bu kelimeler ismin yerine kullanılmaktadır ve bahsedilen isimlerin ne olduğu açık bir şekilde belli değildir.

Bugün birkaç öğrenci beni ziyarete geldi. (Belgisiz sıfat)

öğrenci beni ziyarete geldi. (Belgisiz sıfat) Bugün birkaçı beni ziyarete geldi. (Belgisiz zamir)

Yukarıdaki cümlelerden ilkinde birkaç kelimesiyle anlatılmak istenen kişilerin öğrenciler olduğu açıkça belli ve bu kelime öğrenci ismini nitelemiş. Fakat ikinci cümlede bu kelimeyle anlatılmak istenenlerin öğrenciler olduğu belli değil ve "birkaç" kelimesi ismin yerine geçmiş. Belgisiz sıfat ve belgisiz zamir arasındaki fark, bir ismi niteleyip nitelemediği ve bir ismin yerine geçip geçmediğine bakılarak anlaşılabilir.