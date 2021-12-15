Belirteç Nedir? Zarf Belirteç Örnekleri ve Konu Anlatımı

Okul hayatında çocuklar ve gençler sık sık zarf kelimesini duyarlar. Türkçe ders konularından birisi zarflardır. Zarfların öğrenilmesi aslında basit olsa da bazı durumlarda çocuklar öğrenemeyebilirler. İlerleyen eğitim hayatlarında da bu konudan kaçacaklardır. Zarfları öğrenmek ile alakalı doğru teknikler uygulanırsa zarflar kolaylıkla öğrenilebilir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin ders konusu olan zarflar, cümleye sorulacak bazı sorular ile kolaylıkla öğrenilir. Peki zarf nedir? Zarflara sorulan sorular nelerdir? Zarf ya da belirteç ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Belirteç Nedir?

İsimlerin varlıkları ve kavramları karşılaması gibi fiiller de hareketler ve oluşları karşılarlar. Fiillerin belli nitelikleri bulunmaktadır. Fiillerin niteliklerini belirten sözlere ise belirteç ya da zarf denmektedir. Belirteçler cümleye sorulan bazı sorular ise belirlenmektedirler. Belirteçlerin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bu belirteçlerin her birine ayrı sorular sorulmaktadır. Soruların cevabına göre belirteçleri bulmak çok basittir. Belirteçlerin çeşitleri şunlardır:

Durum Zarfları

Zaman Zarfı

Yer-Yön Zarfı

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları:

Soru Zarfı

Belirteç Örnek Cümleler

Ortaokul ve lise Türkçe sınavlarında öğrencileirn sık sık karşılaştıkları konulardan birisi belirteçlerdir. Sınavlarda belirteç bulunan cümleler ile alakalı çok soru sorulmaktadır. Belirteçlerin birden fazla çeşitleri vardır. Bu yüzden cümle içindeki beliteçi bulabilmek için belirteçlerin sorularını fiillere sormak gereklidir. Cümle içindeki zarfları bulabilmenin yolu budur. Belirteç bulunan cümlelerden bazı örnekler şunlardır:

Durum Zarfı Örnek Cümleler: Annem çocuklarına çok güzel bakıyordu. (Nasıl bakıyordu?) Arkadaşım koşarak kantine gitti. (Nasıl gitti?)



Zaman Zarfı Örnek Cümleler: Gelecek yıl Ankara'ya gideceğim. (Ne zaman gideceğim?) Yarın burada olacak. (Ne zaman olacak?)



Yer-Yön Zarfı Örnek Cümleler: Annem az önce dışarı çıktı. (Nereye çıktı?) Hemen aşağı gel. (Nereye gel?)



Miktar Zarfı Örnek Cümleler: Burada çok bekledik. (Ne kadar bekledik?) Bu şarkıyı pek sevmedim. (Ne kadar sevmedim?)



Soru Zarfı Örnek Cümleler: Baban ne zaman eve gelir? (Ne zaman?) Köye nasıl gittin? (Nasıl?)



Zarflara Hangi Sorular Sorulur?

Fiillerin niteliklerini belli eden sözcüklere belirteç denmektedir. Belirteçler cümle içerisinde bulunur ve bulunmaları için de bazı sorular sorulması gereklidir. Zarf türleri vardır. Zarf türlerinin kendilerine ait soruları vardır. Cümledeki fiile sorulan bu sorular zarfı ortaya çıkarar. Zarfın türünü bulmak için sorulan soruların öğrenilmesi çok önemlidir. Zarflara sorulan sorular okulda öğrencilere öğretilmektedir. Bunlar not alınmalı ve ezberleyerek öğrenilmelidir. Aksi takdirde öğrenci bunları unutabilir. Herhangi bir soru sorulduğunda zarflara sorulan sorular hatırlanmazsa öğrenci cümledeki zarfı bulamaz. Zarflara sorulan sorular şunlardır: