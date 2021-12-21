Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

Türkçede dili doğru kullanmak çok önemlidir. Dili doğru kullanarak kişiler daha etkili ve anlamlı cümleler kuracaktır. Dili etkili kullanmak için dil bilgisi kurallarını öğrenmek de kişilerin olmazsa olmazları arasında yer alır.

Belirtisiz isim tamlaması nedir?

Belirtisiz isim tamlaması isim tamlamasının konularından biridir. Türkçe 'de birden fazla ismin yan yana gelmesi ile meydana gelen kelime grubu isim tamlaması olarak tanımlanır. Eğer bu isim tamlamasında tamlayan ismi herhangi bir ek almaz ise bu belirtisiz isim tamlaması olur. İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan meydana gelir. İsim tamlamasında 4 farklı tamlama bulunur.

Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Belirtisiz isim tamlaması

Belirtili isim tamlaması

Zincirleme isim tamlaması

Takısız isim tamlaması

Belirtisiz isim tamlamasına hangi sorular sorulur?

İsim tamlaması konusunda belirtisiz isim tamlaması nasıl bulunur? Sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. Tamlayanın ek aldığı, tamlananın ise ek almadığı belirtisiz isim tamlamasında, belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana sorulacak soru "Ne" sorusudur. Eğer tamlanana ne sorusu yerine hangi, kaç, kadar, nasıl gibi sorular sorarsanız belirtisiz isim tamlaması değil sıfat tamlamasını bulmuş olursunuz. Bu yüzden belirtisiz isim tamlamasının cevap verdiği soru " Ne " sorusudur.

Belirtisiz isim tamlaması kaynaşması?

İsim tamlamasının çeşitlerinden biri olan belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ismi tamlanan ismin benzediği şeyi gösterirken tamlanan ismin en ile ilgili olduğunu anlatır. Tamlayanın aldığı ek tamalananın niteliğini de belirtir.

Belirtisiz isim tamlaması örnekleri?

Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz. Aşağıda belirtisiz isim tamlaması konusu ile ilgili örnekleri ve açıklamalar şu şekildedir:

Paçanga Böreği: Bu örnekte tamlayan paçanga tamlanan ise "Böreği"dir. Ek almayan tamlayan tamlananı nitelemiştir.

Yangın Felaketi: Bu örnekte tamlananın ne ile ilgili olduğu verilmiştir. Yangın tamlayan olarak kullanılırken, " Felaketi " ise tamlanan olarak kullanılmıştır.